Resumo: 124º Episódio - 5 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nuno vai ter com Verónica a casa pois precisa da assinatura dela num documento. Verónica convida-o para um copo de vinho enquanto se queixa de Olívia, dizendo que a namorada do filho não é boa influência. Sem querer, Verónica deixa cair o copo e acaba por sujar Nuno de vinho. Na tentativa de lhe limpar a camisa, Verónica toca em Nuno, que fica tenso e apressa-se a ir embora.

No Mercado, Matilde chega com João atrás de si quando Matias e Toni a param e começam a fazer um interrogatório sobre Glória e o suposto namorado.

Já no Hotel, Nuno escreve para a mulher sobre Verónica dizendo que ela não deve ser culpada dos incêndios pois não há provas contra ela e até tem sido bastante atenciosa com ele.

Já no Restaurante, Matilde comenta com a amiga a conversa de Matias e Toni e diz-lhe que não vê mal nenhum em Glória ir ao bar nos dias de música ao vivo. Glória diz que não quer nem vai contar aos filhos pois a única coisa que vão fazer é estragar-lhe este plano de que tanto gosta. Duarte aparece e quando vai para devolver as chaves de casa a Matilde apercebe-se que não sabe delas.

Na casa Gomes, vemos alguém a abrir a porta. É Bárbara, que espreita para ver se vê alguém e avança para o pátio. Bárbara procura por algo que indique que Nazaré esteve ali enquanto liga a Luís a dizer que as chaves eram de casa da Nazaré, mas que não encontra nada dela.

Luís pede à irmã que se venha embora antes que seja apanhada. Dolores, que está perto de Luís, tira-lhe o telemóvel para ver se chama Bárbara à razão, mas a filha desliga.

Bárbara, já derrotada, avança para a porta quando ouve alguém a abrir e recua para se esconder. É Nazaré que entra. Bárbara fica em choque!

Duarte entra em casa com compras e flores. Olívia avisa Duarte que Bárbara saiu e pede-lhe que vá ter com Bernardo pois o primo trancou-se desde que discutiu com Verónica.

Bernardo abre a porta a Duarte e pede-lhe que não fique chateado com ele. Duarte diz ao primo que não está chateado, mas Bernardo mostra a sua revolta e conta-lhe que Verónica deu um estalo a Olívia por causa dele. Diz que a mãe só trata mal as pessoas por sua causa. Duarte diz a Bernardo que ele está pronto para viver a sua vida sem deixar que ninguém interfira.

Em casa dos Soares, Bárbara está furiosa e desorientada, conta a Luís que viu Nazaré e que Duarte a anda a enganar com ela. Luís, tentando acalmar a irmã, diz-lhe que Duarte talvez esteja apenas a proteger Nazaré e a impedir que vá presa. Bárbara não quer saber e diz que vai à polícia.

No Hotel, Bárbara diz a Laura que está à espera de Prata. O inspetor entra e Bárbara prontifica-se a dizer que Nazaré está escondida na sua própria casa e que tem andado a gozar com eles este tempo todo.

Matilde fica muito tensa com a visita de Prata e ainda mais quando ele lhe diz que receberam uma denúncia anónima. Matilde diz-lhe que volte quando tiver um mandado, mas Prata contra argumenta que, se não tem nada a esconder, pode deixá-lo ver a casa.

Prata segue para o quarto de Nazaré, Matilde fica na sala, cheia de medo. Prata regressa e diz que não está ninguém.

Bárbara regressa a casa e Olívia diz-lhe que Duarte está na cozinha e que ela é uma mulher de sorte. Bárbara não tem assim tantas certezas. Bárbara entra na cozinha e Duarte oferece-lhe flores. Bárbara, embora tente controlar a raiva, diz a Duarte que encontrou Nazaré e que a denunciou à polícia.

Olívia exige a Verónica um pedido de desculpas, mas a vilã acusa-a de estar com Bernardo por interesse. Olivia chora e Cris vai consolá-la quando vemos Mike a tirar fotografias aos dois.