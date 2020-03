Resumo: 123º Episódio - 4 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte e Bárbara entram no quarto aos beijos!

No dia seguinte, ao acordar, Bárbara está muito bem disposta até pegar no telemóvel de Duarte e ver a mensagem que Nazaré lhe enviou: “Depois de hoje, sei que ainda nos amamos”. Bárbara está paralisada, em choque. Duarte acorda e Bárbara disfarça, diz que vai tomar banho para ir ter com Dolores ao Mercado. Antes de sair, Bárbara tira da gaveta umas chaves e leva-as consigo.

Nuno encontra-se com Duarte e diz-lhe que não encontrou nada nos documentos de Verónica. Nuno começa a desconfiar e Duarte diz-lhe que também não confia nele, mas que estão ali os dois com o mesmo propósito e que é uma questão de tempo até desmascararem Verónica.

Na prisão, Heitor e Verónica estão frente a frente quando este lhe diz que Sofia lhe pediu para inocentar Nazaré. Verónica fica tensa, mas avisa-o para não a voltar a ameaçar porque pode ser que da próxima vez não sobreviva à ameaça.

No Mercado, Bárbara diz ao irmão que Duarte se anda a encontrar com Nazaré. Luís pede à irmã que deixe de fazer filmes, mas Bárbara conta-lhe que viu uma mensagem no telemóvel de Duarte. Mostra-lhe umas chaves e diz ao irmão que vai descobrir de onde são pois assim irá descobrir também Nazaré.

Já em casa, Bárbara testa Dolores fazendo-lhe perguntas sobre Matilde e Nazaré. Dolores, ainda que sendo incapaz de encarar a filha, diz-lhe que Matilde também não sabe de Nazaré. Bárbara está obcecada com a ideia de encontrar Nazaré.

Na Atlântida, enquanto Verónica faz uma chamada para o advogado a pedir que tire Heitor da prisão, Nuno entra no seu gabinete e ainda ouve a conversa. Verónica apressa-se a desligar e Nuno começa a fazer-lhe perguntas sobre Heitor e sobre o fogo. Verónica diz-lhe prontamente que Heitor não teve nada a ver com os incêndios.

Na Quinta, Bárbara confronta Duarte com as coisas que encontrou de Nazaré, inclusive as chaves. Duarte diz-lhe que são as chaves de casa de Nazaré e que vai devolvê-las porque não a quer deixar desconfortável com nada.

Dolores está na casa Gomes e diz a Nazaré que Bárbara está desconfiada de que ela também voltou. Avisa Nazaré que, caso Bárbara saia magoada, Dolores ficará sempre do lado da filha.