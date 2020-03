Resumo: 122º Episódio - 3 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa dos Carvalho, Pipo, quando descobre que Sofia foi ver Heitor, fica revoltado e diz à mãe que não entende como foi capaz de tomar essa atitude. Carol defende o pai e diz à mãe e ao irmão que tem esperança que um dia façam as pazes.

Luís fala com a irmã e estranha que esta tenha desistido tão rápido de perceber o que se passa com Duarte. Bárbara admite ao irmão que exagerou e que o seu marido anda apenas cansado. Vai fazer-lhe, para o jantar, uma cataplana.

Na casa Félix, Luís confessa a Érica que tentou esquecê-la, mas que gosta demasiado dela para desistir. Os dois envolvem-se, apaixonados.

No Hotel, Cris desabafa com Ana e diz à irmã que não aceita que seja Luís a criar a sua filha. Ana chama-o à razão e diz-lhe que Érica sempre foi sincera com ele e que quanto mais cedo ele aceitar a realidade mais fácil será para todos.

Verónica vai até ao Hotel ao encontro de Nuno. Verónica diz-lhe que foi lá para lhe entregar uns documentos pois no dia seguinte não vai à empresa. Nuno percebe que Verónica não foi lá só por isso e convida-a a descerem ao bar para beber um copo, mas Verónica sugere que seja noutro dia e noutro local.

Laura comenta com Gonçalo o excesso de intimidade entre Nuno e Verónica. Gonçalo desvaloriza, mas Laura diz-lhe que só vai parar quando descobrir o que é que Nuno está verdadeiramente a fazer naquela terra.

No Restaurante, Toni e Matias pressionam Rosa para que lhes diga quem é o namorado da mãe. Rosa não tem nada para lhes dizer pois não sabe de nada. Ismael, que assiste à conversa, diz aos irmãos que deviam era meter-se nas suas vidas e deixar a mãe em paz. Fica incomodado com a conversa e sai.

Nazaré conta a Matilde do beijo que trocou com Duarte. Matilde, olhando séria para a filha, diz-lhe que se fosse noutras circunstâncias ficava muito feliz, mas que assim é impossível. Nazaré está com esperanças.

No bar “O Rouxinol” vemos Glória sentada a beber um licor enquanto assiste, embevecida, à atuação do cantor mistério. De repente, Matias e Toni entram no bar, mas não veem a mãe. Quando acaba a atuação, Glória aplaude e elogia o cantor mistério enquanto avista Toni e Matias. Glória apressa-se a tenta fugir deles pedindo ao cantor que a leve até aos bastidores. O cantor mistério dá-lhe a mão e ambos desaparecem antes que Matias e Toni os vejam.

Na Quinta, Bárbara está triste porque o jantar surpresa para Duarte não correu bem. Duarte desvaloriza e come mousse enquanto brinca com a mulher.

Nazaré está deitada na cama enquanto recorda o seu beijo com Duarte. Ficamos na dúvida se lhe envia uma sms ou não.