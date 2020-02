Resumo: 118º Episódio - 25 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já no Restaurante, Matilde e João conversam. João está muito magoado e diz-se incapaz de perdoar Matilde pela desilusão que lhe deu. Matilde fica cabisbaixa, mas Glória diz à amiga que não pode desistir e tem de ir à luta.

Érica está maldisposta e Luís, que está com ela, diz que é melhor irem ao hospital. Érica fica ansiosa por estar doente e com medo que Verónica a acuse, mais uma vez, de ser negligente com a filha. Quando estão a sair, chega Verónica que lhe tira a bebé dos braços e diz que cuida dele enquanto a filha não recuperar. Já sozinha com a bebé, Verónica olha para Yara, embevecida, dizendo que agora o tempo é todo delas.

Na casa dos Carvalho, enquanto Ana aguarda que Pipo se despache para irem jantar, Carol pede, encarecidamente, a Sofia que vá com ela visitar Heitor. Sofia, tentando disfarçar o desconforto, diz à filha que nem sequer lhe devia estar a pedir uma coisa dessas.

Matias entra em casa enquanto fala ao telemóvel com uma cliente pedindo desculpa pela falha na entrega da encomenda. Tenta ligar a Toni, mas vai para o voice mail e deixa mensagem a dizer ao irmão que é um baldas e um incompetente.

Matilde entra em casa com os sacos das compras e chama por Nazaré. Vê que a filha não está em casa e liga-lhe, mas ouve o telemóvel a tocar dentro de casa. Matilde, já muito ansiosa, liga a Joaquim que lhe diz que não está com Nazaré.

Nuno vai ter com Verónica e conta-lhe que vai ter de se despedir, pois, tem um primo doente e que precisa da sua ajuda. Agradece a Verónica a oportunidade e sai. Verónica fica muito confusa com toda a conversa de Nuno.

Na casa Gomes, estão todos muito preocupados sem notícias de Nazaré. Joaquim diz que é melhor dividirem-se e irem procurá-la. Duarte, que lá está a pedido de Matilde, encontra o fio de Nuno caído no chão da sala, mas não diz nada para não gerar preocupação.

No interior de um barracão, Nazaré acorda Toni. Ele tenta soltar-se, mas em vão pois estão os dois atados nos pés e nas mãos.