Resumo: 116º Episódio - 21 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já no seu quarto de hotel, Nuno vê as imagens da pen que trouxe da Atlântida, e está lá Nazaré. Nuno, inconscientemente, acaricia a sua arma enquanto vê as imagens.

No Lar, Olívia dá com Ermelinda a ser muito carinhosa com o bebé e a falar para ele. Olívia diz a Ermelinda que tem muito jeito.

De volta a casa, Joaquim agradece à filha ter-lhe salvo a vida, mas diz-lhe que agora tem de voltar a ir embora. Nazaré, assertiva, diz ao pai que prometeu a Duarte devolver-lhe a Atlântida e que é isso que pretende fazer.

Na receção do Hotel, Pipo falsifica os resultados das suas análises para provar a Ana que está tudo bem. Ana, fica contente, abraça-o e pede que lhe prometa que se vai cuidar. De seguida, Pipo vai fazer a sua primeira palestra sobre as vítimas de violência doméstica. Vê muita gente e fica nervoso, mas conta com o apoio de Ana e de Laura. Pipo discursa, na emoção de todos.

Duarte vai até à Atlântida e confronta Verónica. Pede à tia que deixe Érica em paz. Nuno vem em defesa de Verónica e agarra Duarte para o pôr na rua. Duarte solta-se rapidamente de Nuno e este repara que Toni está a ligar a Duarte.

Laura e Bernardo conversam sobre o componente eletrónico que Bernardo encontrou no telemóvel de Félix.

Duarte vai ter com Toni ao Mercado e Toni pede-lhe que desobrigue Nazaré da promessa que lhe fez pois isso vai acabar por prejudicá-la. Duarte diz a Toni que não se meta entre ele e Nazaré. Nuno segue Toni.

Toni, sem dar conta que está a ser seguido, vai a casa de Nazaré. Nuno vê Nazaré a abrir-lhe a porta e fica satisfeito por a ter descoberto.

Nuno, já no seu quarto, escreve no perfil da falecida mulher e conta-lhe que já encontrou Nazaré. Chora de raiva e promete vingança.

Na Quinta, Duarte congratula Bárbara pelo sucesso do evento e diz-lhe que, à conta disso, já ganharam um novo cliente. Sugere à mulher tirarem o dia para comemorar os dois.

Após a palestra, todos elogiam Pipo pela sua coragem. Carol e Sofia estão orgulhosas dele. À conversa com Joaquim, Sofia confessa que continua aterrorizada de medo de Heitor, mas este tenta descansá-la e dizer que agora está protegida.

Bernardo vai ao Lar à procura de Olívia. Dá de caras com Ermelinda que lhe entrega um envelope a pedido da namorada. Um envelope tem uma pista e Bernardo fica super entusiasmado e sai apressado.