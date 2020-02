Resumo: 115º Episódio - 20 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já no leilão, Toni e Nazaré assistem às licitações. Nazaré, ansiosa, quer ir à procura do pai mas Toni não a deixa ir sozinha. Aguardam um pouco até que, disfarçadamente, se ausentam da sala.

No Mercado, Luís repara que a mãe não está bem. Dolores pede ao filho que feche a banca e mente dizendo que vai ter com Bárbara.

Joaquim fica emocionado quando ouve a voz de Nazaré do outro lado da porta. Toni arromba a porta e os dois apressam-se a soltar Joaquim quando, de repente, ouvem sirenes da polícia.

Duarte vai a casa de Nazaré e diz a Matilde que precisa de falar com ela. Matilde avisa-o que não sabe de Nazaré, mas Duarte ameaça-a com a judiciária. Matilde acaba por lhe contar que Nazaré foi atrás de uma pista sobre Joaquim na esperança de o encontrar.

No leilão está instalado um grande aparato policial. Prata diz a todos que é mais fácil se cooperarem e manda-os deitarem-se no chão. Um dos capangas, sem que ninguém veja, tira a sua arma e aguarda. Ao fundo, escondida, vemos Laura.

Nazaré, Toni e Joaquim estão prestes a fugir quando aparece Cortez e o ameaça dizendo que não vai a lado nenhum. Neste momento, um dos capangas de Cortez entra com uma arma apontada à cabeça de Dolores. Dolores está aterrorizada e pede desculpa por ter aparecido. Joaquim pede a Cortez que a deixe ir, mas Cortez recusa-se e começa a abrir caminho com Dolores enquanto lhe apontam a arma.

Na sala, um dos capangas saca da arma e começa a disparar. Laura, que estava atenta, impede que Prata seja atingido e acaba por ser ela a ser baleada.

Enquanto caminham com Dolores tentando escapar, Joaquim pede-lhe que tenha calma e Nazaré, ansiosa, pois precisa de uma oportunidade para fugir. Já na sala, Cortez aparece com Dolores e Joaquim e Toni logo atrás deles. Um dos capangas vai para disparar, mas Prata é mais rápido. Laura consegue agarrar uma arma e dispara sobre Cortez.

Toni chega a casa de Nazaré e encontra Matilde e Duarte ansiosos por notícias. Toni diz que a polícia pareceu lá e que acha que Nazaré conseguiu fugir.

Em casa dos Soares, Prata interroga Dolores que lhe diz que soube de tudo por Toni. Estão todos aliviados por Joaquim estar de volta.

Ana e Gonçalo em choque quando Laura chega de braço ao peito. Gonçalo discute com ela pois acha uma inconsciência o que se passou. Laura pede-lhe que a compreenda e diz que não só salvou Prata como conseguiu reaver Dolores. Ser PJ está-lhe no sangue e não é uma coisa que consiga evitar.

Na Atlântida, enquanto a empregada limpa o gabinete da presidência, encontra uma pen perdida no chão que deixa colocada sobre a secretária.

Nazaré chega finalmente a casa. Diz a Matilde que veio a pé e que há imensa polícia na rua. Duarte, que lá está, diz-lhe que está na altura de fazer o que é certo e Nazaré garante que não vai voltar com a sua palavra atrás.

Já de noite, Verónica erra consecutivamente no código do alarme da Atlântida e pede que entrem em contacto com o chefe de segurança. Nuno já está com Verónica e pergunta-lhe o que está ali a fazer. Verónica não gosta que a controlem mas, ainda assim, convida-o para uma bebida. Nuno, sem que Verónica perceba, rouba a pen que estava em cima da secretária.

Bernardo vai a casa da mãe. Verónica não está e Bernardo informa Paula que vai apenas ao seu quarto buscar umas coisas. Quando pode, vai ao quarto da mãe, e encontra uma caixa com objetos de Félix. Pega no telemóvel do pai e guarda-o.