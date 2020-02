Resumo: 114º Episódio - 19 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já em casa de Nazaré, a jovem está irritada e diz que Matilde perdeu o juízo por ter ligado a Toni. Toni diz que vai com ela até ao local ver o que se passa.

Estão a tomar o pequeno almoço e Duarte está distante e, de certa forma, sente-se culpado por causa de Nazaré. Bárbara percebe que o marido não está a ouvir nada do que ela diz e percebe que algo de errado se passa.

Na Atlântida, Verónica pede a Nuno que esqueça a conversa que tiveram quando se chateou com Érica pois estava triste e vulnerável. Nuno oferece-lhe um CD que, diz ele, sempre o ajudou nos maus momentos.

Toni conseguiu informações de que vai haver um leilão no espaço que foram ver na noite anterior. Nazaré percebe então que deve ter sido Cortez a raptar o pai e quer arranjar um plano antes que seja tarde demais.

No bar do Hotel, Laura pergunta a Prata se há desenvolvimentos na investigação da morte de Elsa. Acabam por discutir sobre o possível culpado quando Prata lhe diz que tem de sair para seguir uma pista sobre Cortez.

No Lar, Ismael está a tentar adormecer o bebé. Floriano entra e tira-lhe o bebé porque quer ser ele a adormece-lo, mas o bebé não pára de chorar. Floriano, em desespero, pede ajuda a Ermelinda, mas ela recusa-se.

Na casa Gomes, Nazaré está a acabar de se arranjar para ir com Toni ao leilão e tentar tirar de lá Joaquim. Toni elogia-a dizendo que está bonita e Nazaré retribui. A jovem está com medo que o plano não resulte, mas Toni diz-lhe que só têm de parecer milionários interessados e que tudo vai dar certo.

No bar do Hotel, Duarte está a almoçar quando Laura se aproxima dele e lhe fala sobre a morte de Elsa e a possível implicação de Joaquim. Tenta testá-lo falando sobre Nazaré, mas Duarte não a denuncia. Nuno, que está noutra mesa, observa a conversa dos dois. Laura dirige-se a ele e diz-lhe que acha estranho ter voltado à terra onde a mulher e o filho morreram. Nuno, tentando disfarçar o nervosismo, diz a Laura que Gonçalo se deve ter equivocado e que não o conhece de parte alguma e muito menos tem qualquer tipo de relação com os incêndios.

Verónica chega a casa e, dando pela falta de Érica, pergunta a Paula onde está a filha. Paula diz-lhe que Érica saiu e deixou a bebé consigo. Verónica, furiosa, arranca a bebé os braços de Paula.

Na Quinta, Olívia preparou toda uma surpresa para Bernardo em que encarna a personagem de um dos seus filmes favoritos. Bernardo entra na brincadeira e beija Olívia com paixão. Olívia fica feliz por ter conseguido fazer com que o namorado sentisse alguma coisa.