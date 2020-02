Resumo: 113º Episódio - 18 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA



Verónica diz a Nuno que a filha é uma ingrata e ele, na tentativa de ganhar terreno, mente e conta a Verónica que a mulher estava grávida quando morreu atropelada.

Gonçalo está no quarto de Nuno quando repara no jornal amachucado no chão e, de repente, lembra-se de onde o conhece. Gonçalo lembra-se que estava na sala de espera do gabinete médico quando Nuno se levantou para ir buscar água. Gonçalo, simpático, disse que já tinha avisado a rececionista que não havia. Nuno olhou para ela e disse para guardar as suas palavras para o psicólogo.

Gonçalo vai ao encontro de Laura e conta-lhe que descobriu que conhece Nuno porque andaram no mesmo psicólogo. Gonçalo desabafa que não entende o que é que uma pessoa de Lisboa e sem ligações à terra, está ali a fazer.

O capanga de Cortez dá pela falta do telemóvel que Joaquim lhe roubou e sai para ir procurá-lo. Nesse momento, Joaquim tira o telemóvel do bolso e tenta enviar uma mensagem a Nazaré com as coordenadas do local onde está, mas percebe que o telemóvel está sem rede e a mensagem falha o envio.



Nuno está no Restaurante quanto Toni se junta a ele a beber uma imperial. Nuno fica a saber que Toni está sozinho em casa e aproveita para lhe colocar um comprimido na bebida sem que este note.

Matias foi a casa dos Carvalho para tentar reparar o cano do lava-loiças. Matias parece já ter a situação controlada quando, de repente, o cano volta a deitar água e o deixa a ele e a Sofia todos molhados. Sofia olha para Matias atraída por ele.

Nuno está na casa da família Silva e procura, por todo o lado, por uma pista que o leve até Nazaré. Glória chega nesse momento e apanha-o de surpresa. Nuno disfarça e diz que veio só trazer Toni a casa porque, pelo que se vê, bebeu demais.

Na cama, Duarte lê um livro enquanto recorda a conversa com Nazaré. Bárbara, por notá-lo distante, tenta uma aproximação, mas Duarte rejeita e diz que está cansado.

Joaquim está a pintar quando o capanga entra e lhe ordena que se despache. De repente, encontra o seu telemóvel sem desconfiar de que possa ter sido Joaquim e leva-o consigo.

Matilde insiste com Nazaré para que coma, mas ela está demasiado triste e sem apetite depois da conversa com Duarte. De repente, Nazaré recebe uma mensagem com uma localização de um número que desconhece. Matilde fica com medo que seja uma armadilha. Nazaré diz à mãe que tem de ir até ao local ver do que se trata e Matilde diz que a acompanha porque sozinha não vai a lado nenhum.

No Hotel, Toni está aborrecido por não se lembrar de nada. Nuno testa-o e diz-lhe que até falou de Nazaré, mas Toni apressa-se a dizer que não sabe dela há meses e desconversa. O seu telemóvel toca, é Matilde.