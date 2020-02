Resumo: 112º Episódio - 17 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já no evento de promoção dos produtos biológicos, Floriano fica louco de ciúmes quando vê Ermelinda chegar com outro homem. Por seu lado, João também fica ansioso ao ver Matilde. Bernardo, sem que ninguém veja, vai até à mala de Matilde, tira-lhe o telemóvel e desliga-o, tal como Duarte lhe pediu.

Nazaré acaba de entrar em casa e encontra um bilhete a dizer que tem de ir até ao lago se quer voltar a ver a mãe. Nazaré fica em pânico e tenta ligar a Matilde, mas esta tem o telemóvel desligado. Nazaré pega no capacete e sai apressada.

Durante o evento, e por falta de notícias de Nazaré, Matilde procura o seu telemóvel. Quando se apercebe que não tem, Matilde fica muito agitada e começa a achar que alguma coisa estranha se passa. Do outro lado, Bárbara aguarda ansiosamente a chegada de Duarte.

Matilde está muito ansiosa porque não encontra o seu telemóvel e tenta ligar a Nazaré do telemóvel de Dolores. Nazaré atende a chamada, quando Matilde lhe diz que perdeu o telemóvel. Nazaré olha à volta e vê Duarte a aproximar-se de carro. Ela apressa-se a ligar a mota e a fugir.

Duarte segue atrás de Nazaré e ela, com os nervos, despista-se a acaba por cair. Duarte corre para ela e tira-lhe o capacete. Neste momento, Duarte tem a confirmação de que Nazaré voltou. Duarte recupera do choque de ver Nazaré, passado tanto tempo, e aproxima-se dela para lhe sentir a respiração. Nazaré acorda nesse momento e ficam os dois muito perto. Nazaré pergunta-lhe se ele vinha atrás dela e os seus olhares ficam presos por um instante. Duarte diz a Nazaré que tinha a certeza que ela andava por perto.

Gonçalo vai fazer a limpeza ao quarto de Nuno mas quando se apercebe que ele lá está diz que volta noutra altura e pergunta, por simpatia, se as coisas na Atlântida estão a correr bem. Nuno não é simpático e responde que as coisas corriam melhor se Laura não estivesse constantemente no seu caminho. Diz a Gonçalo que avise a mulher que não é bem-vinda na empresa.

Duarte pergunta a Nazaré se era ela no dia do casamento. Ela confirma e diz que tinha de ver com os seus próprios olhos. Pergunta a Duarte se ama Bárbara e ele responde que está feliz e que tem uma mulher que o apoia. Nazaré conta-lhe ainda que foi ela que evitou o fogo no Pomar e que Joaquim está desaparecido, foi por isso que voltou.

Joaquim tenta persuadir um dos capangas para que o deixe fugir. Quando ele se aproxima, Joaquim tira-lhe algo do bolso, que não percebemos o que é. Cortez aparece e avisa Joaquim que só o vai deixar ir embora quando a sua divida estiver paga.

Duarte acompanhou Nazaré a casa. Com cautela, Duarte diz-lhe que Joaquim pode estar morto. Nazaré diz que até existir um corpo, vai ter esperança de encontrar o pai e avisa Duarte que fará de tudo para lhe devolver aquilo que lhe tirou. Duarte descansa Nazaré e diz-lhe que não a vai denunciar à polícia.

Duarte sai, ainda muito perturbado. Olha para a porta de casa de Nazaré, como quem quer voltar a entrar, mas rapidamente se recompõe e segue caminho.

Joaquim tira o telemóvel que roubou ao capanga do bolso mas perde a esperança quando percebe que não tem rede. Ouve passos e põe-se, de novo, a pintar.

Duarte chega ao evento e devolve o telemóvel a Matilde dizendo que deixou Nazaré em casa, que não precisa de se preocupar. Olha para Dolores e pergunta porque é que não lhe disse nada se também sabia a verdade.

Verónica discute, mais uma vez, com Érica. Nuno assiste a tudo e sai atrás de Verónica. Verónica diz-lhe que a filha é uma ingrata e Nuno, na tentativa de ganhar terreno, mente e conta a Verónica que a mulher estava grávida quando morreu atropelada.