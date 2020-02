Resumo: 111º Episódio - 14 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni vai ter com Nazaré a casa e diz que trouxe um filme para verem. Nazaré, desanimada, diz que está sem vontade, mas Toni insiste. Nazaré está com medo do que possa ter acontecido ao pai.

Num sítio abandonado, vemos Joaquim amarrado e a debater-se para se soltar.

Na casa Félix, Verónica diz à filha que deviam pedir a guarda total da bebé. Érica não concorda e não quer afastar Cris da filha. Laura chega e vem fazer perguntas a Verónica sobre Elsa, uma vez que esta esteve na Atlântida no mesmo dia em que morreu. Verónica questiona Laura sobre o acesso às imagens de vigilância uma vez que Laura já não é PJ e tenta desviar o assunto, dizendo que esteve a falar com a filha e que vão pedir a guarda total da bebé Yara.

Joaquim tenta fugir, mas rapidamente os capangas, que o vigiam, o voltam a prender e o agridem.

Quando Laura sai, Érica confronta Verónica e esta explica à filha que Elsa a procurou para lhe pedir dinheiro e que nada tem a ver com a morte da enfermeira.

De volta ao Hotel, Laura ouve uma reprimenda do marido por andar a fazer investigações quando já não faz parte da polícia e só está a dar trunfos a Verónica. Laura conta a Gonçalo que Verónica quer pedir a guarda total da bebé e Gonçalo pede-lhe, por favor, que não faça mais nada que possa dar razões a Verónica para os intimidar.

Nazaré está furiosa no seu quarto a dar murros no saco de boxe. Matilde entra e diz à filha que sabe que ela está assim por causa de Duarte. Nazaré é firme e responde que o que importa agora é encontrar Joaquim.

Na Quinta, Bárbara fala com Duarte sobre o evento de promoção dos produtos do pomar. Bernardo pergunta se pode levar Olívia consigo. Duarte pega numas chaves e diz que tem de sair.

No seu gabinete na Atlântida, Verónica confessa a Prata que Elsa lá foi pedir ajuda depois de Joaquim a ter ameaçado. Quando Prata sai, Verónica chama Nuno e informa-o que Laura e Duarte estão proibidos de entrar na empresa.

Na casa Gomes, Dolores, Matilde e Nazaré estão frustradas pois não sabem como procurar por Joaquim. Nazaré diz que vai tentar saber quem é um tal de Mike e diz à mãe e a Dolores para irem ao evento na Quinta.

Verónica chama Nuno e diz que quer que ele saia do Hotel de Laura porque ela é louca e a persegue porque ela e Gonçalo tiveram um caso. Nuno garante a Verónica que a vai proteger.

Duarte entra em casa de Matilde. Chama por ela, mas não obtém resposta e segue para o quarto de Nazaré. Duarte encontra um saco com roupa e vê a cama de Nazaré desfeita. Fica desconfiado e liga a Bernardo a pedir um favor.