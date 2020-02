Resumo: 110º Episódio - 13 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No lobby da Atlântida, Nuno e Maria ouvem a notícia sobre a morte de Elsa. Verónica aparece, fica tensa, mas rapidamente disfarça, mostrando-se chocada pela morte da enfermeira do filho.

Bernardo volta para a Quinta e conta a Duarte que viu uns documentos na Atlântida que lhe podem interessar. Bernardo conta ao primo que a Verónica está prestes a fazer um ótimo negócio. Duarte decide arranjar maneira de dar a provar a Verónica do seu próprio veneno.

Dolores conversa com o inspetor Prata e diz-lhe que Joaquim andava à procura de Elsa na tentativa de ajudar Nazaré. O inspetor começa a pôr em causa o possível envolvimento de Joaquim na morte da enfermeira. Nazaré, que ouvia a conversa toda, diz a Matilde que há uma pessoa que as pode ajudar.

No Lar, João e Floriano trocam a fralda ao bebé enquanto Ermelinda assiste a tudo furiosa. Ismael e Olívia falam quando são interrompidos por Ermelinda que se queixa de Floriano e não entende porque é que trouxe um bebé. Olívia acha que está na hora de os dois fazerem as pazes, mas Ermelinda diz que agora vai começar a divertir-se.

Dolores e Matilde vão ter com Laura ao Hotel e pedem-lhe ajuda. Laura acede, mas diz que ninguém pode saber do seu envolvimento uma vez que já não é PJ. Gonçalo ouve a conversa e sai atrás de Laura. Gonçalo pede a Laura que fale com o inspetor Prata e lhe passe as coisas e que não faça nada contra a Verónica, por ele e pelos filhos.

Na Atlântida, Verónica pede a Nuno que não insista mais com as imagens das câmaras de vigilância pois a única intrusa foi ela. Verónica recebe um telefonema e fica furiosa quando percebe que o empresário francês desistiu do negócio demovido por Duarte.

Olívia conta que vai levar Ermelinda à inauguração de um bar. Floriano fica cheio de ciúmes, mas Ismael diz-lhe que é bem feita, só tem o que merece.

Cris vai ver a filha e encontra Luís com a bebé. Luís explica que Érica saiu e que ele ficou a tomar conta de Yara, mas Cris manda-o embora e diz que quem toma conta da filha é ele. Érica, que almoça com Ana, desabafa com a amiga que seria tudo mais fácil se fosse Luís o pai da bebé. Ana tem a certeza que Luís gosta dela, mas Érica mantém as suas dúvidas.

Na Quinta, Bárbara sugere a Duarte que façam um evento para os clientes irem conhecer o Pomar. Enquanto discutem a ideia, Verónica entra a ofender Duarte e ameaça-o que se vai arrepender de lhe ter estragado o negócio.

Laura vai à Atlântida e pergunta à secretária Maria se viu Elsa na empresa nos últimos tempos. Maria fica atrapalhada e Nuno, que aparece entretanto, pergunta a Laura o que se passa, pois é ele o novo chefe de segurança da Atlântida. Laura diz que é PJ e que está a investigar a morte de Elsa.

Duarte desabafa com Bárbara, acha que pode ser demasiado para Bernardo estar a fazer este jogo com Verónica. Bárbara não quer que Duarte se magoe, ainda mais, com toda esta situação, mas Duarte garante que vai lutar até ao fim.