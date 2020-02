Resumo: 109º Episódio - 12 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ermelinda, triste, confessa a Matilde e Olívia que nunca pôde ter filhos. Matilde consola a amiga mas, de repente, recebe uma chamada de Nazaré e sai apressada.

Quando está para entrar em casa, Matilde é surpreendida por Duarte. Duarte pergunta a Matilde por Nazaré. Matilde diz-lhe que não sabe da filha, mas Duarte sabe perfeitamente que ela nunca deixaria Matilde para trás e insiste. Matilde continua sem dizer nada e Duarte entra pela casa adentro. Nazaré, que ouvia a conversa lá de dentro, sai antes que Duarte entre. Duarte revista a casa, mas não encontra Nazaré e vai embora, frustrado.

Na casa Silva, Toni e Matias surpreendem Glória quando chegam a casa acompanhados por um médico. Glória explica que anda com enxaquecas e, desgostosa, envia uma sms sorrateira a cancelar a saída.

Matilde está no Restaurante a pedir comida para levar quando Nuno entra com o mesmo propósito. Nuno começa a fazer conversa com Matilde e provoca uma situação para que Matilde se distraia e lhe consiga colocar um novo cartão no telemóvel.

Dolores vai ao encontro de Nazaré. Está desesperada sem notícias de Joaquim e sem saber o que fazer para o encontrar. Nazaré, tentando acalmá-la, diz que vai refazer os últimos passos do pai na esperança de encontrar alguma pista.

De regresso à Quinta, Duarte discute com Bárbara porque esta lhe ocultou o regresso de Matilde. Duarte diz à mulher que não quer mentiras entre eles.

Bernardo tenta confortar o primo. Tem pena que Verónica não lhe dê tréguas e diz que quer ajudá-lo e que teve a ideia de se aproximar da mãe para lhe sacar informações.

Nazaré esteve a revistar o carro e Joaquim e diz que encontrou folhas e terra nos pneus, por isso, o próximo passo é ir à mata ver se encontra mais alguma coisa. Dolores e Matilde insistem em que leve Toni com ela e a jovem, ainda que contrariada, acede.

Já na mata, Toni e Nazaré encontram vegetação semelhante à que Joaquim tinha nos pneus e seguem a pista.

Na Atlântida, Bernardo vai ter com a mãe numa tentativa disfarçada de lhe sacar algum tipo de informação. Pede a Verónica um copo de água e, quando esta se ausente, Bernardo vasculha as suas gavetas. Verónica regressa e apanha o filho a mexer nas suas coisas, mas desvaloriza porque não quer que Bernardo tenha um surto e, no fundo, quer ganhar a sua confiança de volta.

Nazaré vê terra remexida, começa a escavar com a ajuda de Toni, e dá com o corpo de Elsa. Toni puxa Nazaré que está descontrolada e quer desenterrar Elsa. Nazaré chora com medo que Verónica também tenha morto Joaquim.

De volta a casa, Nazaré conta a Matilde e a Dolores o que encontrou na mata. Dolores fica aflita só de pensar na possibilidade de Joaquim estar morto. Nazaré diz-lhe que tem de ir à polícia e contar que Joaquim andava à procura de Elsa.