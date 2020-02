Resumo: 108º Episódio - 11 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nuno volta a insistir com Verónica sobre a noite anterior, mas Verónica acaba rapidamente com a conversa voltando a frisar que foi ela que lá esteve. Mike aparece, para se encontrar com Verónica, sob o olhar desconfiado de Nuno. Já no gabinete, Verónica avisa Mike, mais uma vez, que não o quer a aparecer ali. Ele diz-lhe que precisa de contratar mais uma pessoa, mas Verónica não dá permissão. Verónica dispensa Mike e atende uma chamada da prisão.

Estão todos a almoçar em casa dos Carvalho enquanto Sofia agradece o apoio da família e dos amigos. Pipo, sem que ninguém note, cospe o almoço para o guardanapo, mas Ana vê. No final do almoço, Ana confronta Pipo com a comida no guardanapo. Ele pede que não conte nada a Sofia pois a mãe acabou de sair do hospital e ainda está debilitada.

Heitor fala com Verónica e pede-lhe ajuda, ameaçando de que a podia ter denunciado e que não o fez. Verónica diz-lhe que não é assim tão fácil tirar alguém da prisão, mas Heitor, sem meias medidas, diz-lhe que a cada dia que passa pondera cada vez mais abrir a boca e contar a verdade.

No Lar, João e Floriano já estão fartos que Ismael os esteja a empatar e querem ir à sua vida. Quando finalmente o despacham, Ermelinda vem dos quartos com um bebé nos braços.

Mike chega ao Pomar de Duarte e Nazaré segue-o.

Na sala da Quinta, Duarte está tenso com as más previsões em relação ao Pomar e pergunta a Bárbara se se importa de adiarem a lua de mel até o assunto estar resolvido. Bárbara acede, ainda que triste.

Mike acende um cigarro e faz um monte de folhas com acendalhas no topo. Antes que tenha hipótese de atear fogo, é surpreendido por Nazaré, que o ataca, saltando-lhe para cima, enrolando-se ambos no chão à luta. O cigarro cai ao chão, aceso. Nazaré consegue libertar-se de Mike e levanta-se conseguindo correr para um trator ali estacionado e buzina para chamar a atenção. Duarte, Bárbara e Bernardo ouvem a buzina e ficam alerta. Duarte ordena que fechem tudo e se deixem estar os dois em casa enquanto ele vai perceber o que se passa.

Nazaré luta com Mike para conseguir impedi-lo de pegar fogo ao Pomar mas, quando ouve a voz de Duarte, paralisa. Mike aproveita a oportunidade para fugir dali para fora. Duarte corre para Nazaré, empurrando-a e acabando por cair em cima dela.

Duarte, sem lhe ver a cara, pergunta quem é que está por trás deste plano, mas Nazaré mantém-se calada. Quando consegue libertar-se, Nazaré foge enquanto Duarte apaga o cigarro e regressa a casa.

Bernardo e Bárbara estão em pânico quando Duarte entra a dizer que tentaram pegar fogo ao Pomar. Volta a sair atrás do tipo que fugiu.

Na Atlântida, Nuno percebe que Verónica pediu as imagens da noite anterior pois vê a secretária levar-lhe uma pen com as mesmas. Tenta também ele pedir as imagens, mas não há cópias e Verónica deu ordem para se apagarem as imagens.

Mike vai ter com Verónica e conta que foi atacado e que não conseguiu seguir com o plano de atear fogo ao Pomar. Verónica, furiosa, atira com a pen para longe.

No quarto de Érica, a jovem está aflita porque a bebé Yara não para de chorar. Cris tenta ajudar mas, quando Luís chega, fica muito desconfortável. Luís traz um ramo de flores e um pedido de desculpas a Érica.

No Hotel, Gonçalo e Laura falam com Pipo sobre a sua magreza extrema. Pipo tenta desvalorizar, dizendo que está tudo bem, mas o casal insiste em que o jovem vá ao médico. Depois da conversa com Gonçalo e Laura, Pipo confronta Ana. Está frustrado, mas ela diz-lhe que não sabia o que fazer e que o quer ajudar.

Duarte vai ter com Laura ao Hotel e conta-lhe que tentaram incendiar o Pomar. Qual não é o seu espanto quando Laura lhe conta que Matilde está de volta e que desconfia que Nazaré também tenha voltado. Duarte fica em choque.

João e Floriano tentam explicar, perante o espanto de todos, o que se passa. Floriano conta que adotou um bebé na Ucrânia durante a viagem.