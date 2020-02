Resumo: 107º Episódio - 10 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Atlântida, Mike está com Verónica que lhe diz que os seus problemas não estão resolvidos pois Duarte continua no seu caminho e a impedir que Bernardo volte para casa. Nazaré, escondida, ouve a conversa mas, de repente, bate num vaso e Verónica e Mike ficam alerta. Nazaré foge para o gabinete da presidência e Mike e Verónica acabam por não a encontrar e vão-se embora. Nazaré, quando tenta sair, percebe que ficou trancada e não tem como sair dali.

Na casa Silva, Matias comenta com Toni que a mãe está estranha, tem tido muitas enxaquecas e está trancada no quarto sem dizer nada. Toni desvaloriza e, quando recebe uma chamada, apressa-se a sair.

Na entrada da Atlântida, Toni observa o segurança a fazer a ronda e, quando pode, segue para a sala onde está Nazaré. Nazaré avisa-o que tenha cuidado pois os gabinetes têm alarme. Toni, como perfeito malandro que é, consegue abrir a porta para Nazaré sair.

Nas traseiras da empresa, Nazaré e Toni estão a sair dali enquanto Nuno, do carro, os fotografa sem reconhecer Nazaré.

Quando Toni volta para casa, apanha Glória e esta, atrapalhada, diz que adormeceu vestida. Toni acha melhor a mãe ir ao médico pois não é normal andar sempre com dores de cabeça.

No Lar, Ermelinda continua com as suas desconfianças em relação a Floriano e João. Pede a Ismael que os distraia enquanto lhes vai vasculhar o quarto e Ismael, vencido pelo cansaço, acede.

Matias, intrigado, mostra a Glória o batom que encontrou perdido em casa. Glória fica tensa mas disfarçada. Toni aproveita e comenta que na noite anterior, quando chegou a casa, encontrou a mãe vestida e acordada. Toni e Matias ficam desconfiados.

Na casa Gomes, Matilde diz a Nazaré que tem de parar de perseguir Duarte ou, qualquer dia, é apanhada. Da última vez só se safou graças a Toni. Nazaré conta à mãe que ouviu Verónica dizer que vai atrás de Duarte e ela vai ter de fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça.

Verónica fica muito revoltada por Érica e Cris terem ido registar a bebé sem a sua presença e exige que a filha escolha outro nome para a neta. Érica, assertiva, diz à mãe que o nome está escolhido e o assunto encerrado.

Na Atlântida, Nuno estranha ver a cadeira do gabinete da presidência fora do lugar. Vai verificar as câmaras de vigilância, mas não repara que não há registos. Quando Nuno está a pedir à secretária Maria as imagens da noite anterior, Verónica chega e diz que não é preciso pedir nada pois foi ela que lá esteve.

No Hotel, Ana fala com os pais sobre a ideia dela e de Pipo de se fazerem as sessões de apoio às vítimas de violência doméstica ali no hotel. Laura e Gonçalo acham uma ótima ideia. Ana desabafa com Laura sobre a sua preocupação com a extrema magreza de Pipo.

Já em casa dos Carvalho, Pipo diz à mãe que vai preparar o almoço, mas Sofia quer voltar a ser ela a tomar conta dos filhos e não o contrário. Matias aparece com um cesto de boas-vindas para oferecer a Sofia e ela convida-o para almoçar.