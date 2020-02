Resumo: 106º Episódio - 7 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Todos brindam à felicidade dos noivos. Laura comenta com Gonçalo que viu Toni e acha estranho a sua presença e que isso pode significar o regresso de Nazaré. Gonçalo chama-lhe a atenção e diz que já não é da polícia, que deixe o assunto. Laura pensa estar prestes a apanhar Nazaré mas, quando vai a ver, é só uma empregada. Laura confronta Toni, mas este desvaloriza e diz que não tem mal nenhum estar ali.

Já de regresso a casa, Matilde diz à filha que está muito preocupada com ela. Nazaré, firme, diz que voltou por causa do pai e que vai encontrá-lo com a ajuda do Toni. Quando está de saída de casa da Nazaré, vemos que alguém observa Toni.

Na sala de convívio do Lar, Olívia fala com João e Floriano sobre as desconfianças de Ermelinda em relação ao comportamento estranho dos dois. Ermelinda, que ouve a conversa, acusa-os de terem alguém preso no Lar.

João vai até casa de Nazaré, não acredita que Matilde regressou e não lhe disse nada. Nazaré sente-se culpada por ter afastado a mãe de João e diz-lhe que devia ir à luta e dar uma oportunidade ao amor.

No quarto de Sofia, no Hospital, o Dr. Murilo diz que os exames que fizeram apresentam bons resultados e que Sofia terá alta no dia seguinte.

No Hotel, Cris mostra aos pais uma lista de nomes para a bebé e avisa que vai ter com Érica para escolherem o nome da filha.

Dolores pede a Nazaré que se mantenha afastada de Duarte e que deixe Bárbara e Duarte viverem a sua vida, em paz. Nazaré acede, e descansa Dolores, diz que vai seguir Verónica pois pode ser que ela a conduza até ao pai.

Bárbara pergunta, a medo, a Duarte se estava a pensar em Nazaré quando hesitou em responder ao conservador que aceitava casar com ela. Duarte, na tentativa de desviar o assunto, diz-lhe que a única coisa que importa são eles e beija Bárbara.

No quarto de Érica, Cris e a jovem escolhem finalmente o nome da filha - Yara. Ficam embevecidos a olhar a bebé na alcofa.