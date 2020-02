Resumo: 105º Episódio - 6 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA



Prata vai até à Atlântida ao encontro de Verónica e diz que tem umas perguntas para lhe fazer sobre o desaparecimento de Joaquim pois há quem a tenha visto com ele no dia em que o mesmo desapareceu.

Matilde, que está na receção da Atlântida, cruza-se com Nuno e este pergunta-lhe se precisa de alguma coisa. Ela responde-lhe que precisa de justiça e que, se fosse a ele, se ia embora daquela empresa pois a patroa é uma criminosa.

Verónica mente a Prata quando ele a apanha de surpresa ao perguntar se ela e Joaquim não falaram sobre Elsa. Verónica tenta virar o jogo e Prata informa-a de que Matilde lhe disse que Joaquim tinha falado com Elsa. Matilde avisa Verónica que Nazaré não está sozinha e que vão acabar por provar a verdade. Nuno fica atento a toda a conversa enquanto Verónica se mostra preocupada.

Érica prepara-se para ir para o casamento de Duarte e Bárbara. Verónica está incrédula que a filha vá ao casamento, mas Érica está farta de confusões. Enquanto prepara a mala da bebé, Verónica aproveita e rouba o suplemento sem que a filha dê conta.

Na Quinta, Bárbara direciona os empregados visivelmente nervosa porque viu Matilde e tem medo do possível regresso de Nazaré. Duarte tenta acalmar a noiva, mas em vão, Bárbara chora e Dolores sente-se culpada por estar a mentir à filha.

Na casa de Nazaré, Prata e Laura vão ter com Matilde. Ela mente e diz que regressou apenas por causa de Joaquim e que não sabe de Nazaré. Laura aconselha-a a dizer-lhes caso tenha contacto com Nazaré e que lhe diga que o mais prudente é entregar-se à polícia.

Nazaré vai ao casamento de Bárbara e Duarte disfarçada de empregada. Bárbara, que anda às voltas muito nervosa, deixa cair um prato junto de Nazaré e pede-lhe ajuda para limpar a confusão. Nazaré, nervosa, mantém a cabeça baixa para não ser reconhecida.

Érica procura o suplemento para dar à bebé, tinha a certeza que o tinha trazido com ela. Neste momento, Verónica entra com o suplemento com o objetivo de humilhar e descredibilizar a filha. Duarte fica furioso ao ver a tia e manda-a embora.

Bárbara, que já está a preparar-se, olha-se ao espelho e fica emocionada. Dolores, que está ao lado dela, fica também emocionada. De repente, Bárbara ouve a voz de Duarte no quarto ao lado e sai para ver o que se passa.

Duarte e Verónica discutem com alguma agressividade e Duarte está muito alterado com a presença da tia. Bárbara entra no quarto, com Dolores atrás, e Verónica, que está de saída, desequilibra-se e segura-se ao vestido de Bárbara, acabando por rasgá-lo. Luís e Dolores levam Verónica dali para fora perante o desespero e chora de Bárbara que tem o vestido de noiva rasgado.

Dolores dá um jeito no vestido de Bárbara, que está inconsolável. Dolores e Luís tentam fazê-la ver que as pessoas não vão olhar para o vestido, mas sim para ela e que será um dia inesquecível pois ela vai casar com o homem que ama.

Já pronta, Bárbara desce de braço dado com o irmão perante o olhar de todos os convidados. Nazaré, escondida, assiste a tudo desolada. Nazaré, por impulso, ainda pensa em falar, mas Toni, que aparece de repente, agarra-a e pede que não faça nada pois se abre a boca vai presa.

Toni convence Nazaré a ir embora, mas Laura estranha a presença de Toni. Duarte, ainda que não veja Nazaré tem uma sensação estranha da sua presença. O casamento prossegue e o conservador casa Bárbara e Duarte.

Já na cozinha, e de saída, Nazaré diz a Toni que não acredita que Duarte casou com Bárbara. Toni confessa que lá foi por causa de Bárbara e diz a Nazaré que deve ir embora dali antes que alguém a veja.