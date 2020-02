Resumo: 103º Episódio - 4 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dolores está a chegar a casa quando dá com o filho no chão, muito maltratado. Dolores ainda fica mais aflita quando Luís lhe diz que Joaquim foi levado por dois homens.

Já no quarto de Érica, Cris diz-lhe que de tudo fará para ajudar a criar a filha e agradece-lhe por ter tomado a decisão de ficar com a bebé em vez de a entregar a Verónica. Enquanto isto, na sala, Verónica e Laura discutem quando esta lhe diz que tem a certeza que foi ela quem matou Félix. Verónica diz-lhe que sem provas não a pode acusar de nada, mas fica tensa.

Dolores faz videochamada para Nazaré e fala-lhe do desaparecimento do pai. Matilde chega nesse momento e fica a saber do sucedido. Nazaré diz à mãe ter a certeza que isto tem mão de Verónica.

No mercado, Duarte e Bárbara encomenda as flores para o casamento. Cruzam-se com Toni e Bárbara fica incomodada. Fica a saber ali, através de Glória, que Joaquim foi raptado e Luís agredido.

Érica está triste por não ser Luís o pai da sua filha e Verónica comenta que realmente a filha teve pouca sorte com os homens. Érica diz à mãe que não vai afastar Cris da vida da filha.

Já no Hotel, Ana e Gonçalo estão tão surpresos como Cris ao saber da notícia. Laura diz, com alguma agressividade, que é melhor que a bebé vá ali ao Hotel para que eles a conheçam. Gonçalo não gosta da sua postura e fala com a mulher, dizendo que sabe que errou e que se tem vindo a redimir do erro. Sabe que Laura nunca mais vai confiar nele a 100%, mas pede-lhe que faça um esforço.

Luis chora, achava que a filha era dele. Érica chora também, bastante emocionada, e confessa que também ansiava que a filha fosse dele pois seria uma segunda oportunidade. Luís diz que a ama, mas que não vale a pena complicar mais as coisas.

Duarte vai até ao Hotel e conta a Laura que Joaquim desapareceu, mas ela apressa-se a informá-lo que já não está na judiciária e informa-o que Nuno é o novo chefe de segurança da Atlântida.

No bar, Duarte pede a ajuda de Nuno para obter informações de dentro da Atlântida. Nuno diz-lhe que não gosta de jogo sujo, mas Duarte está convicto de que Nuno o irá ajudar.

Depois da chamada que Nazaré recebeu e do rapto de Joaquim, Matilde está com medo que a encontrem a ela e à filha. Nazaré começa também a ficar nervosa e Matilde diz-lhe que acha mais prudente saírem dali.

No seu quarto, Nuno está triste a recordar a mulher enquanto vê um vídeo em que Joana aparece grávida.

Laura vai ver Sofia ao hospital e desabafa com a amiga que anda a descarregar a sua frustração na família. Sofia confessa-se muito ansiosa com o que Heitor lhe possa fazer quando ela voltar para casa.

No Restaurante, Toni insiste com Matias para que o ajude a convencer a mãe a voltar para a banca. Glória percebe que está atrasada e inventa uma dor de cabeça para conseguir sair.