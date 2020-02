Resumo: 102º Episódio - 3 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré percebe que o plano com Elsa falhou e fica revoltada. Está farta de se sentir presa e sem esperança de que algum dia a situação se possa inverter.

Bárbara pede a Duarte que tome atenção à organização do casamento e mostre mais interesse. Duarte fica tenso, tinha ponderado não ir de lua de mel por causa do pomar, mas ao ver o desespero de Bárbara acede e não a contraria.

Na cozinha do Hotel, Cris está nervoso e só espera que Luís seja o pai da bebé pois Érica gosta dele e seria tudo mais fácil. Laura não pensa noutra coisa que não vingar-se de Verónica, mas Gonçalo pede-lhe que não o faça.

Prata está desagradado com a insistência de Laura em relação ao acidente de Félix e Cláudia. Ele diz-lhe que não ficou provado o envolvimento da Verónica no acidente e pede-lhe que esqueça o assunto, mas Laura continua convencida de que está a escapar algo à polícia.

Em Espanha, Nazaré está a ver os pertences que guardou numa caixa, entre eles o seu anel de noivado e a aliança. Fica triste e revoltada por saber que nunca mais vai poder voltar. Matilde tenta consolar a filha, mas Nazaré diz-lhe que não consegue esquecer Duarte e que continua a amá-lo.

Em Portugal, na Quinta, e quase em sintonia, Duarte descobre a sua aliança e fica nostálgico a recordar os bons momentos que viveu com Nazaré. Bárbara aparece no quarto e, deparando-se com a situação, fica cheia de ciúmes e inseguranças. Duarte descansa-a, dizendo que agora o único casamento que importa é o deles.

Bernardo, sempre muito direto, diz a Olívia que não se sente preparado para ter sexo. A jovem, com calma, explica-lhe que não é sexo, mas sim amor.

Joaquim cruza-se com Verónica no Restaurante e acusa-a de ter morto Elsa e de o ter tentado incriminar. Faz bluff e diz à vilã que gravou a conversa que teve com Elsa e que vai mostrá-la à polícia como forma de incriminar Verónica. A vilã avisa-o que não se meta no seu caminho porque se não, a próxima vítima será ele.

Verónica entra em casa e não gosta de ver que Laura também lá está. Laura explica que quando soube que ela estaria presente, quis acompanhar o filho. Verónica não quer esperar por Luís e ordena a Érica que abra o envelope com os resultados do teste de paternidade.

Em casa dos Soares, Luís apressa-se pois já está atrasado. De repente, entram dois capangas que agridem Luís e Joaquim. Luís, no chão já sem forças, não consegue impedir que Joaquim seja amarrado e levado.

Érica revela que Cris é o pai da bebé. Cris fica atarantado com a notícia e a digerir quando Verónica, perentória, lhe diz que não vai permitir que a neta seja criada por um drogado. Laura defende o filho e aconselha-os a falarem em privado.