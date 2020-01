Resumo: 101º Episódio - 31 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já na casa Gomes, Joaquim pede a Elsa que confesse que Verónica lhe pagou para raptar e manter Matilde sedada. Elsa tem medo e não quer ir presa. Joaquim garante que lhe arranja um bom advogado e a mantém fora da prisão e Elsa fica de pensar no assunto.

Na Atlântida, a secretária Maria diz a Verónica que Elsa esta lá para falar com ela. Elsa conta a Verónica que Joaquim foi ter com ela e lhe pediu que fosse à polícia testemunhar contra Verónica. Verónica descansa Elsa, promete ajudá-la e pede-lhe que confie nela pois vai resolver a situação.

Na prisão, Carol conta a Heitor que Sofia já acordou do coma e Heitor chora sem parar.

No bar do Hotel, Gonçalo fala com Nuno e diz-lhe que tem a impressão de que o conhece. Nuno não identifica Gonçalo e, com o desenrolar da conversa, Gonçalo percebe que Nuno se candidatou para ser segurança da Atlântida.

Na Atlântida, Verónica congratula Nuno pois o lugar de segurança é dele e a proteção dela e da empresa está agora nas mãos dele. Nuno atira para cima da mesa o tema Nazaré para estudar a reação de Verónica.

Joaquim está junto a Dolores, no Mercado, que lhe diz que tem medo que ela fuja dele e o plano caia por água abaixo. Joaquim não quer agoirar. Quando sai, para ir fazer uma entrega, Joaquim encontra Elsa morta no porta bagagens do seu carro. Joaquim está desorientado, fecha a bagageira e procura algo no telemóvel antes de arrancar.

Nuno tenta ligar para Nazaré, mas o telemóvel continua desligado. Verónica avisa Nuno que Duarte está proibido de entrar na empresa.

Já no seu gabinete, Verónica recebe Mike e avisa-o para nunca mais se encontrar com ela ali. Ele quer o dinheiro pois já fez o trabalho que ela lhe encomendou. Verónica dá-lhe o dinheiro e manda-o embora. Quando Mike sai, Nuno repara nele e estranha a sua presença, percebe que ele não é dali.

Em Espanha, Diego oferece um cesto de fruta e legumes a Nazaré. Esta agradece e diz-lhe que não poderá ir com ele ao festival, que fica para a próxima. Matilde tem pena da filha e Nazaré desabafa que está cansada de andar fugida.

No meio da mata Joaquim tira o corpo de Elsa do seu carro e enterra-a num buraco. O carro deixa um rasto de pneus pelo caminho.

Na Quinta, Bárbara diz a Duarte que não devia ter feito queixa de Verónica, mas Duarte diz ter a certeza de que foi ela que envenenou o pomar. Bernardo está com o primo e também acha que a mãe é culpada.

Em casa dos Carvalho, Pipo, de cabeça perdida, proíbe Carol de falar com o pai sobre a recuperação de Sofia, mas a jovem continua a acreditar na inocência do pai. Pipo, revoltado, sai para o quarto e Ana tenta explicar a Carol que ela está errada e que tem de abrir os olhos em relação a Heitor e não se deixar manipular.