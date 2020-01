Resumo: 100º Episódio - 30 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já no hospital, no quarto de Sofia, Matias procura o telemóvel de Pipo. Olha para Sofia, com pena, quando ouve um suspiro e vê que os seus olhos tremem. De repente, Sofia abre os olhos e Matias apanha um susto. Sofia engasga-se com o tubo, não consegue respirar e Matias apressa-se a chamar ajuda. A enfermeira e o Dr. Murilo ajudam Sofia e dizem a Matias que vão fazer exames e que avisam a família quando tiverem os resultados.

Em casa, Pipo confronta Carol pois descobriu que a irmã anda a visitar o pai às escondidas. Carol admite que vai visitar o pai desde o início. Pipo está incrédulo com a atitude da irmã. Matias liga a Carol a contar que Sofia acordou. Correm para o hospital.

Já no quarto de Sofia, esta fala com alguma dificuldade e emociona-se com a alegria dos filhos. Sofia fica a saber que Heitor está preso e Matias, que está perto dela, dá-lhe a mão, mostrando-lhe alguma proteção.

Toni está pronto para ir trabalhar e chama pela mãe e pelo irmão, mas percebe que não está ninguém em casa. Quando chega ao Mercado, Glória tenta arranjar uma desculpa para que Toni não fique na banca. Toni percebe e fica magoado. Quando vê Bárbara, pergunta-lhe se gosta de ser um prémio de consolação.

Na Quinta, Duarte fala com Luís sobre o negócio, mas ele está alheio, só consegue pensar na bebé e Duarte diz que ainda não a foi ver por causa de Verónica. Chega o agrónomo que lhes dá a triste notícia de que o pomar está doente.

Em Espanha, Nazaré está deitada na relva a apanhar sol quando sente a presença de alguém e se apressa a sacar da arma. Matilde assusta-se e a filha pede desculpa e mostra que a arma não tem balas. Matilde dá a Nazaré o telemóvel que lhe comprou.

Em casa dos Soares, Joaquim está muito feliz pois conseguiu falar com Elsa e marcar um encontro em casa de Nazaré. Dolores atende Duarte e fica preocupada com o que ele lhe conta.

De volta à Quinta, Duarte está de rastos, vai ter um enorme prejuízo por causa do pomar. O agrónomo explica que quem envenenou o pomar usou químicos bastante fortes. Duarte tem a certeza que foi Verónica e sai apressado.

Duarte entra pela casa de Verónica a dentro e pergunta a Paula onde está a tia. Assoma ao quarto de Verónica a acusá-la de ter envenenado o pomar, mas Verónica, com um ar superior, diz-lhe que nunca se iria dar a esse trabalho e para ele se manter longe dela e daquela casa.

Bernardo e Érica conversam enquanto a bebé está nos braços de Érica. Com os gritos de Verónica e Duarte a bebé acorda. Bernardo e a irmã vão ver o que se passa e Érica fica zangada com o primo por não se ter dignado a ir visitar a bebé e agora aparecer para fazer um escândalo. Bernardo não acredita na mãe e sai com Duarte.