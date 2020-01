Resumo: 99º Episódio - 29 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Hotel, Nuno verifica a fotografia que tirou ao telemóvel de Joaquim e começa a ligar para um número. Quando atendem, ele diz o nome de Nazaré e fica silêncio do outro lado. Nuno fica frustrado, não consegue perceber se é Nazaré ou não e lembra-se de Joana, a sua mulher.

Nazaré fica preocupada com a chamada que recebeu e conta a Matilde. Decidem ligar para Joaquim que diz que não deu o número a ninguém e pede-lhes que tenham por perto a arma que deixou e que a utilizem, caso seja necessário.

Na Quinta, Bárbara fala com Duarte e diz-lhe que está saturada da sua luta pela Atlântida, mas ele é direto e diz-lhe que nunca vai desistir da empresa. Falam do casamento e de onde planeiam ir passar a lua-de-mel.

De volta a casa, Verónica sugere nomes para a bebé e Érica desvaloriza e diz que quer esperar para saber quem é o pai para tomar essa decisão. Érica vai dar de mamar e Verónica supervisiona a filha.

No Lar, Ermelinda desabafa com Ismael sobre a viagem de Floriano à Disney. Ismael diz-lhe que a culpa foi dela que quis separar-se e diz-lhe que, se fosse a ela, ia atrás dele. Ismael lembra-se de Cláudia e chora.

No Restaurante, Nuno está atento à conversa de Glória e Matias e diz, simpático, que gostou do restaurante e planeia voltar mais vezes. Glória e Matias discutem o regresso de Toni à banca, um pouco apreensivos.

Já tarde, Bernardo fala com o primo na sala da Quinta. Bernardo, sempre muito assertivo, diz ao primo que acha mal ele casar com uma mulher que não ama. Duarte fica desconfortável com a conversa.

No bar do Hotel, Pipo está super agitado e cansado. Fala com Ana, já irritado, porque não sabe do seu telemóvel. Matias, ao notar o seu desespero, comenta que talvez o tenha deixado no hospital quando foi ver a mãe e oferece-se para ir lá ver.