Resumo: 97º Episódio - 27 de janeiro (segunda-feira)

PASSARAM 6 MESES

Nuno está à espera que o psicólogo o chame, está impaciente. Vê a notícia com a foto de Nazaré num jornal antigo, da altura dos incêndios. O psicólogo assoma à porta e chama Nuno para a consulta.

O psicólogo vai tirando notas. Nuno mente-lhe e diz que se sente preparado para voltar ao ativo, mas o psicólogo não concorda e recusa-se a dar-lhe alta. Nuno perde a cabeça e avisa o psicólogo que diga ao Comissário que se despede.

Em Espanha, no campo, vemos Matilde a jardinar quando Nazaré chega de bicicleta e cumprimenta Diego. Nazaré recorda que já passaram 6 meses desde que ela e a mãe desapareceram.

Na Quinta vemos Duarte envolvido com uma mulher. É Bárbara. Os dois fazem amor e percebe-se que agora vivem juntos.

Em casa, Nazaré está a cortar pão quando se magoa e corta-se na mão. Matilde vai ter com a filha e pergunta-lhe se está com a cabeça noutro lugar. Nazaré pesarosa diz que não consegue esquecer Duarte.

Na cozinha, Duarte e Bárbara tomam o pequeno-almoço enquanto ela o lembra que têm a prova da ementa do casamento. Duarte diz que não vai conseguir estar, mas que confia plenamente na decisão dela.

À entrada da Quinta, Duarte está com o agrónomo e com Dolores e mostra-se preocupado com o negócio do pomar. Dolores desvia a conversa e recorda-o do dia que é e pede-lhe que não magoe Bárbara e que não a faça sofrer.

No seu quarto na Quinta, Bernardo relembra que faz 6 meses que o pai morreu. Olívia consola-o e diz que podem ir comprar flores e depois ir ao cemitério. Bernardo não responde e sai para ir trabalhar.

Verónica chega à Atlântida e dá com Duarte sentado na sua mesa. Verónica diz ao sobrinho para deixar de ser ridículo e aceitar que o tribunal lhe deu razão. Duarte avisa-a que não vai desistir até a por na cadeia.

Cris chega e mostra, orgulhoso, à família a medalha pelos 6 meses de sobriedade. Todos o congratulam. Laura chega, entretanto, e conta à família que a sua suspensão se converteu num despedimento. Vai deixar de ser polícia por causa das mentiras que Verónica andou a contar, mas não quer que a olhem como uma coitadinha. Laura sai, desesperada e a chorar.

Luís pede a Bárbara que lhe fique com a banca um pouco. Ela acede, ainda que contrariada, e desabafa com o irmão que tem medo que Nazaré regresse e afete a vida que ela agora tem com Duarte. Luís comenta com a irmã que a banca dos Silva está fechada porque Toni vai sair da prisão.

Toni está a entrar em casa enquanto fala ao telemóvel irritado porque ninguém o foi buscar. Nuno observa-o enquanto se encaminha para casa.

De repente, mal Toni chega à sala, estão todos à sua espera. Glória e Matias organizaram-lhe uma festa de boas-vindas. Glória comenta com o filho que Bárbara e Duarte se vão casar.