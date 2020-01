Resumo: 95º Episódio - 23 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte vai a casa de Toni a pedido de Nazaré. Nazaré, desolada, conta-lhe que perdeu o bebé porque foi a casa dos tios dele, à procura do vídeo da morte de António, e Verónica apanhou-a e empurrou-a das escadas.

Duarte, não conseguindo controlar a raiva e a tristeza pela perda do filho, vai até à Atlântida confrontar Verónica. Duarte encosta a tia à parede e ameaça-a de que lhe vai destruir a vida e que vai vingar a morte do pai e do filho. Verónica fica cheia de medo.

Félix vai até à Quinta, visivelmente embriagado, e quer falar com Duarte e com Bernardo para pedir perdão por tudo o que fez. Duarte não está em casa, só o filho. Bernardo, ao início fica agitado com a presença do pai, mas acaba por ficar ao seu lado quando Félix se deixa cair no sofá e acaba por adormecer.

No Lar, Floriano tenta dar a volta a Ermelinda para que ela esqueça a conversa do divórcio. Floriano convida-a para irem viajar e, quando está prestes a convencê-la, Ermelinda diz-lhe que no dia seguinte vão ao cartório tratar do divórcio.

Mauro e Luísa jantam no Restaurante. É o jantar de pedido de casamento. Glória vai servir a sobremesa e Maura diz a Luísa que coma devagar. Luísa acaba a sobremesa e não se sabe do anel. Mauro grita por Glória.

Mauro está passado e culpa Glória. Glória diz que colocou o anel na sobremesa e que Luísa é o que o deve ter engolido. Luísa admite que possa ter engolido o anel sem reparar e aceita, muito feliz, o pedido de casamento.

Duarte está de volta à Quinta e Bernardo conta-lhe que Félix está lá. Diz que chegou embriagado e acabou por adormecer no sofá. Duarte apressa-se a tirar-lhe as chaves do quarto do hotel e a sair.

Já no Hotel, Duarte remexe o quarto do tio e encontra uma caixa com uma arma e uma pen lá dentro. Fica intrigado.

No bar do Hotel, Pipo e Ana conversam com Jorge que lá está também. A conversa decorre quando Jorge, sem querer, se descai e fala do tiro que Carol deu a Pipo. Ana fica muito desconfiada.

Joaquim vai ter com a filha e insiste na ideia de ela fugir. Nazaré não quer e explica que ia faze-lo só pelo filho e que agora já não faz sentido. Matilde implora à filha que o faça por ela enquanto Joaquim conta a todos qual é o seu plano.

No quarto de Félix no Hotel, Duarte chora ao ver o vídeo da morte do pai. Vemos a porta do quarto a abrir e é Félix. O tio quer tentar explicar-lhe o que aconteceu, mas Duarte está demasiado revoltado para conseguir ter uma conversa. Félix conta ao sobrinho que foi António quem matou Alfredo e que tudo o que Joaquim disse é verdade. Duarte, fora de si, aponta uma arma ao tio.