Resumo: 94º Episódio - 22 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Félix vai ter com Cláudia ao lar. Conta o que Verónica lhe fez, que ficou sem nada e pede uma oportunidade. Cláudia é dura e diz-lhe que se quer uma oportunidade que vá à polícia, inocente Nazaré e pague pelo que fez.

Érica não quer o pai lá em casa. Félix percebe que Verónica contou aos filhos da situação de Rute e decide ir-se embora antes que se desespere ainda mais com Érica.

No Mercado, Luís está a atender um cliente quando vê Érica entrar, lavada em lágrimas. Érica não quer falar, só precisa que Luís a abrace.

Laura fala seriamente com Cris. Apesar de estar muito preocupada com o filho, mantém a firmeza e avisa-o que se pretende continuar com o comportamento que tem tido até agora, não pode permanecer lá em casa.

Já no Restaurante, Érica pede desculpa a Luís, quer fazer as pazes e diz-lhe que o pai dele talvez tenha razão em algumas das coisas que diz. Érica tem saudades dele e Luís também tem dela, mas não sabe se a relação resiste.

Heitor chega com presentes para Sofia. Carol quer levar, mas Pipo, revoltado, manda tudo para o lixo. De repente, aparece Ana, que apresenta Jorge como novo hóspede.

Félix vai ao hotel e pede um quarto a Gonçalo. Diz que não quer saber das confusões entre Laura e Verónica, só quer um quarto, pois saiu de casa e precisa de um sítio para ficar.

Nazaré consegue entrar em casa dos Blanco. Vai abrindo gavetas à procura de alguma prova, vê o tablet de Érica, mas não consegue aceder. Sobe para os quartos e começa a vasculhá-los enquanto fala com Matilde ao telemóvel e diz-lhe onde está e que procura uma prova da morte de António.

Verónica vai até à Quinta informar Bernardo de que Félix saiu de casa e que o filho já pode voltar. Duarte pergunta à tia se sempre foi este o seu plano, de ficar com tudo. Bernardo está revoltado, não acredita na mãe e diz que não vai voltar para casa.

Verónica volta para casa e dá com Nazaré a vasculhar as coisas. Cheia de raiva, Verónica atira Nazaré das escadas a baixo. A queda é violenta, mas ainda assim Nazaré consegue fugir dali.

De volta a casa dos Silva, Nazaré conta o que se passou à mãe e a Toni quando começa a sentir dores fortes na barriga. Matilde, alarmada, diz a Toni que ligue a Cláudia.

No quarto de Hotel, Félix chora, desesperado e completamente perdido, enquanto vê as imagens da morte do irmão e segura uma arma.

Cláudia chega a casa de Toni muito preocupada com a amiga. Apressa-se a tentar ouvir o batimento cardíaco do bebé, mas não consegue. Nazaré, em pânico, pergunta se está tudo bem enquanto Cláudia, que mal consegue falar, abana com a cabeça negativamente. Nazaré desaba, num sofrimento atroz, e Matilde e Cláudia não sabem o que fazer. Nazaré acabou de perder o bebé.

Laura vai à Atlântida, falar novamente com Verónica por causa da investigação, e a vilã aproveita para lhe dizer que encontrou Nazaré em sua casa.