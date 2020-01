Resumo: 93º Episódio - 21 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No dia seguinte, Bárbara e Toni encontram-se no Mercado e o ambiente entre os dois é de constrangimento. Acordam que a situação da noite passada não se volta a repetir, mas não muito convictos.

Laura atende o telemóvel a Ana e fica alarmada quando a filha lhe diz que Cris não dormiu em casa e que tem a certeza que este terá ido roubar para comprar droga.

Na sala, Érica estranha o comportamento do pai e Félix percebe que Verónica ainda não contou nada à filha. Verónica diz que tem de ter uma conversa em família, mas que Bernardo terá de estar presente.

Joaquim conta à filha o seu plano para a conseguir tirar do hospital e impedir que seja detida. Joaquim diz a Nazaré que terá de se fingir de morta pois tem um contacto na morgue que irá ajudá-los.

Bernardo vai até casa dos pais e Verónica conta aos filhos que comprou a parte de Félix na Atlântida. Bernardo fica desconfiado e Verónica, dando o golpe de mestre, conta aos filhos que foi Félix que violou a sua irmã Rute e que ela morreu a tenta abortar um filho dele.

Na cozinha do Hotel, Ana está desesperada com o irmão e pergunta-lhe pelo seu relógio e pelos 20 euros que tinha no quarto. Cris desconversa, está drogado. Ana continua a discutir com o irmão e ele descontrola-se e aperta-lhe o pescoço. É o pai que os separa enquanto Ana olha para o irmão, cheia de lágrimas nos olhos e diz-lhe que o odeia.

No Hospital, um falso PJ (arranjado por Joaquim) vai ter com o PJ que está à porta do quarto de Nazaré e diz-lhe que pode ir e que, por ordem de Prata, ficará ele agora a guardar Nazaré. O PJ falso, já em posição, avisa Joaquim que o caminho está livre e Nazaré enfia-se dentro do saco do corpo. Joaquim fica tenso quando vê Laura chegar, pela janela.

O auxiliar da morgue avança com a maca com Nazaré pelo corredor em direção ao elevador. Laura e Prata vêm na sua direção. Joaquim espreita de um quarto mais afastado, fechando cautelosamente a porta. Laura e Prata avançam para o quarto de Nazaré.

Laura percebe que Nazaré não está no quarto e diz a Prata que dê ordem para fecharem todas as portas. Laura segue para junto do auxiliar que levava a maca e ordena-lhe que abra o saco. O auxiliar começa a fugir e Prata vai atrás dele. Quando Laura abre o saco não encontra nada a não ser duas almofadas e sai a correr. Nisto, Joaquim e Nazaré saem de outro quarto e começam a correr para as escadas.

Bernardo está em choque com o que Verónica lhe acaba de contar acerca do pai. O jovem fica agitado e diz que o pai tem de ir preso. Verónica tenta acalmar o filho e diz-lhe que não há provas. Bernardo não quer estar mais ali e começa a tentar ir embora, muito perturbado. Enquanto isto, na Atlântida, Félix começa a arrumar as suas coisas, completamente perdido, e sem saber que rumo irá dar à sua vida.

Já na casa Silva, Nazaré diz a Toni que não acha que seja seguro ela ficar ali. Não quer que Toni arque com as culpas por causa dela. Toni diz-lhe que seria capaz de morrer por ela e que vai ajudá-la.

No Restaurante, Matias discute com Glória pois nem quer acreditar que a mãe seria capaz de roubar o anel de noivado que Mauro lhe pediu para guardar. Glória diz a Matias que ele é um chato e que, se fosse Toni, concordaria com ela.

Duarte vai a casa de Nazaré e depara-se com Matilde e Joaquim. Pergunta-lhes por Nazaré e os dois dizem que não sabem e que se não está no Hospital é porque fugiu, mas não lhes disse nada. Duarte não acredita numa palavra do que eles dizem, mas Matilde e Joaquim são firmes e dizem que a única coisa que lhes interessa é proteger a filha.