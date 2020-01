Resumo: 91º Episódio - 17 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte vai ao encontro de Matilde e diz-lhe que já descobriu onde Nazaré está ou esteve escondida e que esteve lá no barracão. Matilde pede a Duarte que deixe a filha em paz para lhe dar tempo para fazer justiça.

Na receção do Hotel, Joaquim entrega a Laura a lista de nomes com quem já trabalhou na organização da falsificação dos quadros. Em desespero, Joaquim pede a Laura que deixe Nazaré em paz pois ela é inocente.

Na cozinha do Hotel, Pipo, Ana e Carol preparam o almoço enquanto Ana descansa Carol e diz-lhe que vai resolver a questão de ANON sem ter de incomodar ninguém. De repente, sem que ninguém espere, Heitor aparece e diz que vai ficar a aguardar julgamento em liberdade e pede aos filhos que acreditem nele e que tudo não passou de um acidente.

No gabinete da presidência da Atlântida, Verónica, altiva, mostra a Félix as imagens da morte de António e diz-lhe que ou passa a empresa para o nome dela ou irá espalhar as imagens. Félix olha Verónica e diz-lhe que nunca lhe vai dar nada e, caso ela divulgue as imagens, conta tudo. Ela responde-lhe que, mesmo que ambos vão presos, ele ficará sempre pior que ela.

Na cozinha do Hotel, Heitor quer levar os filhos consigo, mas Pipo enfrenta o pai e defende a irmã, dizendo que ninguém vai com ele a lado nenhum e ordena-lhe que desapareça.

Nazaré liga a Matilde aflita pois está a sentir dores na barriga e tem medo que o filho não esteja bem. Joaquim, Dolores e Matilde acham que ela devia ir ao hospital mas, ao mesmo tempo têm medo, mas Nazaré diz que vai pois o filho está acima de qualquer coisa e tem de saber o que se passa. Nazaré liga a Duarte a dizer que está com dores e que vai a caminho do hospital. Está com medo que algo não esteja bem com o bebé e queria que ele soubesse.

No quarto do hospital, Nazaré tenta descansar Duarte, dizendo que está tudo bem com o bebé e que só precisa de algum repouso. Nazaré, olha para Duarte séria, e pergunta-lhe se foi ele quem a denunciou. Ele diz que adorava ter essa coragem mas que, infelizmente, eles são pessoas muito diferentes.

Ana está na receção quando Glória chega e começa a fazer conversa para a distrair. Como não consegue, acaba por pedir a Ana que lhe vá buscar um copo de água. Na ausência de Ana, Glória faz sinal a Matias e Toni para subirem até ao quarto da hóspede que pretendem assaltar.

Laura vai até à Atlântida e esbofeteia Verónica pois já percebeu que é ela quem está a ajudar Heitor a safar-se dos seus crimes. Verónica fica fula e, depois de Laura sair, magoa-se com um agrafador de propósito. Quando se depara com Gonçalo, faz-se de sonsa e diz-lhe que foi Laura que a agrediu e a deixou naquele estado e avisa-o de que vai fazer queixa dela. Gonçalo não acredita em nada do que Verónica lhe diz.

Na Atlântida, todos os funcionários recebem, ao mesmo tempo, um frame do vídeo da morte de António. Verónica olha Félix e avisa-o que aquilo foi apenas um exemplo daquilo que é capaz de fazer.