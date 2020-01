Resumo: 90º Episódio - 16 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Verónica vai ao encontro de Heitor e pergunta-lhe se falou com Félix sobre ela. Heitor começa a inventar uma história, Verónica percebe o que se passa e diz-lhe que, se ficar do lado dela, ela pode ajudá-lo com a custódia dos filhos e com toda a situação familiar.

Bárbara fala com Duarte da proximidade de Joaquim e Matilde e diz que até Dolores reparou. Desconfia que eles sabem onde está Nazaré.

Nazaré, sozinha no barracão e muito abalada, fala para a barriga e diz ao bebé que irá sempre protegê-lo de tudo e de todos.

Na receção do Hotel, Heitor, agressivo, diz que quer ver os filhos, mas Gonçalo tenta demovê-lo, dizendo que não estão. Heitor vê os filhos e avança para eles, mas Duarte põe-se à frente para o impedir. Heitor esmurra-o e Laura vê-se obrigada a detê-lo. Heitor está a ser levado pela polícia enquanto grita, dizendo aos filhos que não acreditem em nada do que lhes dizem e que é inocente.

Matilde vai até ao barracão levar mais coisas à filha. Nazaré pede à mãe que tenha cuidado pois, com tanta visita, alguém pode desconfiar. Matilde olha para a filha e confessa-lhe que, se pudesse, ficava com a dor dela, mas que nada tema pois juntas conseguem tudo.

Verónica diz a Félix que têm de encontrar Nazaré rapidamente. Félix avisa-a que já pôs uma pessoa a segui-la e que, em breve, devem encontrá-la, pois não deve ter ido longe.

Nazaré toma banho quando, de repente, ouve passos lá fora. Aflita, liga ao pai a perguntar o que deve fazer e a dizer que parecem passos de um homem. Joaquim, em desespero, diz a Nazaré que bloqueie a entrada e saia a correr.

Nazaré esconde-se e aguarda para ver se consegue ver quem é. Emociona-se quando percebe que é Duarte e tenta controlar-se para não se revelar. Duarte encontra apenas uma t-shirt de Nazaré, mas fica com a ideia de que ela não está mais ali. Nazaré liga a Joaquim a dizer que pode vir com calma pois era Duarte e que, apesar de não a ter visto, já percebeu que ela ali esteve.

Ismael está chateado com Cláudia por causa do jantar falhado no Barbatanas. Cláudia pede desculpa e convida-o para jantar. Ismael pergunta-lhe se sabe que lhe está a dar esperanças e ela diz-lhe que sim e que é mesmo esse o objetivo.

Verónica vai visitar Heitor à prisão e este pede-lhe que o tire dali. Verónica explica-lhe que não é assim tão fácil, mas Heitor diz-lhe que a pode ajudar, que tem o vídeo de Félix a matar António e conta-lhe ainda que Félix lhe pediu para a matar.