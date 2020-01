Resumo: 89º Episódio - 15 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carol fica desesperada quando não vê Sofia. Num sítio oposto ao de Carol, Heitor bate em Sofia com violência. Sofia pede misericórdia ao marido, mas Heitor está fora de si. Bate em Sofia até que esta cai e bate com a cabeça numa pedra ficando inconsciente. Heitor fica petrificado.

Num barracão, Joaquim entrega um telemóvel novo a Nazaré e diz-lhe que tem de fugir se não vai presa. Matilde, que está com eles, conta à filha que Duarte está preocupado com ela e que não foi ele que a denunciou. Nazaré está em pânico, não quer fugir, quer provar a sua inocência.

Heitor chora e Carol grita e insulta o pai. O funcionário da APAV apressa-se a certificar que Sofia está viva.

Na Quinta, Laura fala com Duarte que lhe diz que Nazaré é inocente da morte de António. Laura confessa que as provas todas conduzem a que tenha sido Nazaré e que, se tudo aquilo foi um plano de Verónica e Félix, foi muito bem engendrado.

Verónica e Érica vão até à Quinta tentar convencer Bernardo a voltar para casa, em vez de estar ali com Duarte. Duarte perde a cabeça com a tia e expulsa-a, dizendo que está proibida de entrar ali. Bernardo fica muito agitado com toda a situação, mas não pretende abandonar o primo.

Cortez aparece no Restaurante e ameaça Glória com uma arma. Dá-lhe até ao final da semana para lhe entregar o dinheiro correspondente à barra de ouro. Toni e Matias estão dispostos a ajudar a mãe e seguir com o plano do assalto.

Matilde e Joaquim estão no Mercado enquanto Matilde faz algumas compras para levar a Nazaré. Joaquim avisa-a que tem de ter cuidado para não ser seguida. Dolores observa-os. Joaquim conta a Dolores que está a esconder Nazaré e pede-lhe segredo enquanto Bárbara atenta na conversa deles muito intrigada.

Heitor diz a Félix que Sofia teve um acidente e que não pode fazer aquilo que ele lhe pediu (matar Verónica). Félix tenta demovê-lo, mas não consegue. Verónica estranha vê-los juntos.

Já no Hospital, Sofia está em coma. Carol chora e pede desculpa à mãe. Gonçalo e Laura, que também lá estão, tentam acalmá-la dizendo-lhe que não foi culpa dela.

Matilde vai até ao barracão onde está Nazaré levar-lhe o jantar. Nazaré não quer que a mãe se ponha em risco por causa dela. Matilde entrega à filha um chocolate enviado por Toni.

No Restaurante, Ismael está todo animado por ir jantar com Cláudia quando Félix chega e lhe pede para falar com ela. Já no Mercado, mais recatados, Félix diz a Cláudia que vai deixar Verónica de vez. Cláudia pede que prove que a ama e que inocente Nazaré. Ele diz-lhe que isso não pode fazer e Cláudia destrata-o.