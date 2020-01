Resumo: 88º Episódio - 14 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Verónica mostra a Érica as imagens de Nazaré e a filha fica incrédula e convencida de que Nazaré é mesmo culpada. Pede à mãe autorização para enviar as imagens ao irmão.

Bernardo recebe o vídeo que incrimina Nazaré e Duarte comenta que sabe que Nazaré não é totalmente inocente, mas que aquilo foi tudo um plano orquestrado por Félix e Verónica. Olívia acha que Bernardo devia tentar falar com a mãe para ver se descobria alguma coisa.

Fábio liga a Heitor a dizer que conseguiu obter a localização da sua família através do telemóvel de Carol, mas adverte-o de que estão protegidos. Heitor quer seguir, de imediato, em busca da família, mas Félix liga-lhe a dizer que precisa dele na Atlântida.

Félix diz a Heitor que quer que ele mate Verónica e que incrimine Nazaré. Heitor diz que precisa de tempo para tratar de uns assuntos pessoais e Félix acede, mas ordena que siga com o plano.

Nazaré desabafa com o pai e diz que acha que foi Duarte quem a denunciou. Joaquim aconselha a filha a esquecê-lo e a proteger o seu filho.

Ana atende o telemóvel a Sofia, que está em pânico. Ana chama Gonçalo, aos gritos. Gonçalo diz à amiga que vai a casa de Heitor ver se Carol lá está.

Carol encontra-se com o pai, em casa. Diz a Heitor que veio sozinha pois ouviu a sua mensagem e decidiu vir ter com ele. Heitor emociona-se com a atitude da filha mas, ao mesmo tempo, está cheio de raiva por não saber da mulher e do filho Pipo.

Toni fica nervoso quando vê Laura a entrar pelo Restaurante. Laura pergunta-lhe por Nazaré e diz que a viram a entrar em casa deles. Matias desmente, mas Laura diz a Toni que terá de acompanhá-la à esquadra.

Matias apresenta à mãe o plano que Toni fez para roubarem o colar da famosa que está no Hotel. Glória fica apreensiva e disfarça o interesse, tal como Matias, mas ficam ambos a pensar no assunto.

Bernardo vai a casa, acompanhado por Olívia, e pergunta a Verónica se ajudou Félix com todo este plano maquiavélico para matar o primo e incriminar Nazaré. Verónica desmente tudo e tenta fazer a cabeça de Bernardo para que ele acredite que Nazaré é culpada.

Gonçalo quer levar Carol, mas Heitor não deixa. Sofia entra em casa, acompanhada pelo funcionário da APAV, e agarra em Carol para a levar dali para fora.

Duarte vai até casa de Nazaré e diz a Matilde que não foi ele que denunciou Nazaré, que foi Laura que colocou uma escuta na Quinta e que nunca a entregaria a não ser que soubesse que estaria em segurança.

Já de volta ao “esconderijo”, Sofia tenta acalmar a filha e Carol promete à mãe que não volta a fugir. Têm de parar, no meio da estrada, pois Carol está aflita para “ir à casa de banho”. Sofia acompanha a filha até um sítio onde não seja vista.

Sofia aguarda por Carol quando é surpreendida por Heitor que a agarra de forma a que não consiga soltar-se ou gritar e a arrasta-a para o lado oposto até desaparecer com ela.