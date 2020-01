Resumo: 87º Episódio - 13 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni agradece à mãe por deixar ficar Nazaré ali em casa. Toni sente-se culpado por Nazaré estar a assumir as culpas sozinha e promete que a vai ajudar a provar a sua inocência.

Ana recebe Luísa e Mauro no Hotel e fica entusiasmada com a sua presença. Mauro, sem que Luísa perceba, pede a Ana que guarde no cofre do Hotel um anel pois pretende pedir a namorada em casamento. Matias, que está por ali, ouve a conversa e reconhece Luísa, foi a mulher de que Toni falou em relação ao plano de lhe roubar o colar para pagar a dívida a Cortez. Matias fica atento.

Toni está com Nazaré, que lhe confessa estar cheia de medo. Toni consola-a e diz-lhe que vai gostar dela sempre e que estará sempre para a apoiar ainda que ela tenha escolhido Duarte em detrimento dele.

Bárbara vai até à Quinta e diz a Duarte que não está ali numa tentativa desesperada de uma reaproximação, mas sim como amiga e que, se Duarte precisar, ela está ao seu dispor para desabafar.

Joaquim vai novamente ao encontro de Dolores e procura o seu perdão. Dolores explica-lhe que não é fácil para ela superar tudo isto, mais uma vez. Joaquim não consegue resistir e beija Dolores com paixão, que também se deixa envolver.

Nazaré vai até à Quinta falar com Duarte. Foi dizer-lhe que o ama e que sabe que ele nunca a irá perdoar, mas que o filho que ela carrega, ele não lhe vai tirar porque é a única coisa que lhe sobra da história de amor que viveu com ele, é a única coisa verdadeira que sobra de tudo. Nazaré dirige-se à saída, lavada em lágrimas, quando Duarte a chama. Nazaré olha esperançosa para ele quando ouve as sirenes lá fora. Tenta fugir para a sua mota quando Duarte lhe mostra a escuta. Laura entra e detém Nazaré.

Nazaré tenta defender-se e dizer a Laura que não matou António e que esta situação é toda muito injusta pois ela é inocente.

Num impulso, Nazaré sobe para a sua mota e arranca a toda a velocidade. Prata ainda lhe faz mira, mas Duarte e Laura impedem que dispare, pois, Nazaré está grávida. Prata e Laura entram no carro e seguem atrás de Nazaré.

Em casa dos Silva, estão todos muito preocupados sem notícias de Nazaré. Toni diz que está disposto a ajudá-la porque é injusto que arque com as consequências sozinha, apesar de Glória não achar muito graça.

De repente, Matilde recebe uma videochamada da filha a contar que Laura quase a apanhou e que, naquele preciso momento, deve estar à procura dela porque fugiu.