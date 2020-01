Resumo: 86º Episódio - 10 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Joaquim vai até casa de Dolores. Dolores não quer ouvi-lo e pede aos filhos que chamem a polícia. Joaquim explica que não vale a pena, que para se redimir vai colaborar com a Judiciária para desmascarar a organização para que trabalhou de traficantes de obras de arte. Joaquim diz a Dolores, Bárbara e Luís porque é que mentiu em tribunal e conta-lhes tudo sobre a chantagem dos Blanco. Pede a Dolores que o perdoe mas Dolores, completamente atordoada, pede tempo para processar tudo.

Laura e Duarte vão à Atlântida confrontar Félix e Verónica. Os tios mentem e manipulam a conversa, dizendo que foi Nazaré quem tentou matar Duarte e que o sobrinho é que lhes pediu para ficarem com a empresa. Laura não acredita em nada do que lhe dizem.

Já sozinhos, Duarte diz a Laura que os tios mentem e jura estar a contar a verdade. Laura acredita nele, mas adverte que tenha alguma cautela porque já se percebeu que Félix e Verónica não estão para brincadeiras.

Toni sugere à mãe e ao irmão que roubem o colar da celebridade que vai ficar no Hotel para poderem pagar a Cortez e repor a barra de ouro que Glória entregou a João para pagar a dívida.

Duarte vai até casa da Nazaré e conta que fez queixa dos tios a Laura, mas que eles dizem que foi Nazaré que o tentou matar na noite de núpcias. Nazaré tem medo deles, mas diz a Duarte que vai falar com a Laura. Duarte não a perdoa.

Na casa Félix, o casal faz a cabeça aos filhos, tentando fazê-los acreditar que foi Nazaré que tentou matar Duarte. Érica está em choque com toda a situação mas Bernardo, por sua vez, diz que eles estão a mentir e que são pessoas más.

Bernardo vai ao encontro de Duarte e mostra-lhe o seu apoio, dizendo que acredita nele e que sabe que os pais estão a mentir. Duarte confessa ao primo que Nazaré vai falar com Laura e contar toda a verdade. Duarte acha que, assim, as coisas se vão resolver.

Na receção do Hotel, Laura fala com Gonçalo e Joaquim e diz que acredita em Duarte, mas que sem provas fica difícil incriminar Félix e Verónica. Laura recebe no seu telemóvel as imagens de Nazaré a assaltar a Quinta e Joaquim, que consegue ver as imagens, sai a correr.

Joaquim vai até à casa de Nazaré e avisa a filha que Félix enviou para Laura as imagens do assalto e que ela tem de fugir rapidamente para não ser presa por um crime que não cometeu.

Toni sai apressado ao encontro de Nazaré deixando a mãe desconfiada de que ele sabe algo mais do que aquilo que lhe conta.

Laura vai a casa de Nazaré e Matilde, muito tensa, diz-lhe que não sabe de Nazaré. Diz que a filha saiu e ainda não voltou e que ela não sabe onde foi.

Em casa de Félix, Laura diz-lhes que acha muito estranho o vídeo ter imagens editadas. Félix e Verónica mantêm uma postura tranquila enquanto Laura lhes diz que vai ouvir o que Nazaré tem para contar com muita atenção.

Toni chega a sua casa com Nazaré e diz à família que ela ficará ali, por enquanto. Joaquim diz à filha que ela tem de sair do país e que a ajuda, mas Nazaré não quer ir embora, mas sim provar a sua inocência.