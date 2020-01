Resumo: 85º Episódio - 9 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Quinta, Duarte está fechado no seu quarto enquanto Nazaré está noutro. A única forma de comunicarem é falarem de um lado para o outro. Duarte culpa Nazaré por tudo o que está a passar e diz-lhe que, caso ela esteja grávida e o filho seja dele, não vai permitir que cresça com uma mentirosa como ela.

Nazaré diz-lhe que o ama e que em relação a isso nunca lhe mentiu. Temeu contar-lhe a verdade com medo que ele não acreditasse nela. Nazaré está de rastos com a ideia de que Duarte lhe poderá tirar o filho.

Heitor deixa menagem de voice mail à filha a fingir que está em grande sofrimento enquanto Laura fala com Sofia e a descansa em relação a Heitor pois ele não irá encontrá-la. Fábio chega ao Hotel e fica atento à conversa que Laura está a ter com Sofia ao telemóvel. Sofia continua com muito medo que Heitor os encontre e desabafa com Laura, dizendo que Pipo tem sido um grande apoio, já Carol não está a reagir bem à mudança.

Gonçalo encaminha Fábio para o seu quarto no Hotel e, já instalado, Fábio liga a Heitor a dizer que quando tiver novidades de Sofia entra em contacto com ele.

De volta à Quinta, e já com Heitor presente, Duarte recusa-se a assinar os documentos enquanto acusa os tios de serem uns assassinos. Heitor esmurra-o enquanto Verónica diz ao sobrinho que não tem outra alternativa.

Nazaré está trancada. Ouve os barulhos no quarto ao lado e grita para que parem de fazer mal a Duarte.

Verónica, já farta de tanto impasse e vendo que Duarte não vai assinar os documentos, acalma-se e diz-lhe que vai ficar ali com os documentos para refletir sobre o assunto, mas que não vai chegar a conclusão nenhuma porque não lhe resta alternativa se não assinar.

Os tios saem, juntamente com Heitor, e trancam Duarte no quarto. Duarte consegue rebentar com a fechadura e vai buscar Nazaré ao outro quarto.

Duarte e Nazaré tentam fugir, mas Félix agarra-a. Nazaré consegue soltar-se e diz a Duarte para fugir, mas Heitor aponta-lhe uma arma e Duarte acaba por assinar os documentos de cedência da empresa.

Duarte sai dali a correr e vai ao Hotel, na esperança de falar com Laura. Laura não está e ele conta a Gonçalo que os tios o obrigaram a passar-lhes a empresa e que quer apresentar queixa, antes que seja tarde demais.