Resumo: 82º Episódio - 6 de janeiro (segunda-feira)

Em casa dos Silva, Matias liga a Cortez a dizer que foi ele quem roubou o carro, mas que vai devolver tudo exatamente como estava. Matias está cheio de medo.



Dolores invade o quarto de Joaquim no Hotel. Vasculha o quarto todo e encontra um quadro falsificado.

Na Atlântida, Laura confronta Verónica sobre a clonagem do telemóvel de Gonçalo. Verónica faz-se de desentendida. Félix avisa-a para se deixar destes esquemas pois ainda os vão prejudicar.

Joaquim chega com material novo para começar um quadro e percebe que foi roubado.

Já em casa, Dolores mostra ao filho o quadro que roubou a Joaquim. Luís acha que a mãe devia ir à polícia e denunciá-lo, mas Dolores tem receio de se arrepender.

Carol pergunta a Pipo pela mãe. Ele diz que a mãe foi ao supermercado, mas Gonçalo fica alerta e preocupado por Sofia ter saído sozinha.

Num descampado, Heitor puxa Sofia para fora do carro com violência. Sofia acha que ele ainda tem a pulseira, mas Heitor mostra-lhe que a mandou tirar.

Heitor descobre o dinheiro que Sofia foi levantar ao banco e esbofeteia-a. Sofia ganha coragem e dá-lhe com uma pedra na cabeça para conseguir fugir dali.

Pipo está preocupado por não saber da mãe quando Sofia entra no Hotel, magoada, e diz que Heitor a levou para um descampado. Teme pelos filhos e diz a Laura que tem de os tirar dali. Laura dá à amiga um folheto do APAV.

Matias conta a Bárbara e Toni que ligou ao dono do carro e lhe prometeu que entregava tudo. Bárbara e Toni estão furiosos com ele. Toni pega no telemóvel de Matias e parte-o, avisando de que não vão entregar nada.

Glória está em casa a fazer contas à vida. Põe as mãos à cabeça e pede a Deus para conseguir pagar todas as suas dívidas a João. De repente, cai a mala com as barras de ouro. Glória grita e diz que é um milagre.

É dia de casamento. Na casa Félix, Paula já orienta os empregados e todos os preparativos.

Em casa de Nazaré, a jovem não deixa Duarte abrir o armário pois está lá o vestido e, se o noivo o vir, dá azar. Duarte mostra a Nazaré a chave do barco que o tio lhe ofereceu e Nazaré fá-lo prometer que o amor vai vencer sempre.

Verónica está feliz por ter chegado finalmente o dia por que tanto ansiavam. Félix diz-lhe que, desta vez, será ele a tratar de tudo pois não quer chamar Heitor.

Em casa dos Soares, Dolores mostra a Laura o quadro que roubou a Joaquim. Dolores denuncia Joaquim e conta tudo a Laura, dizendo que ele ganha a vida a enganar as pessoas.