Resumo: 81º Episódio - 3 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré pede à mãe que confie nela. Matilde diz que não pode confiar nela porque tem de saber de onde veio aquele dinheiro. Nazaré diz que é do pai e Matilde diz à filha que ela é uma desilusão.

Toni abandona o carro no meio da estrada pois já estão fora de perigo. Matias acha melhor limpar o carro, mas Toni apressa-o. Toni vê uma mala, abre-a, e descobre o ouro. Toni rouba a mala.

Félix está em casa, e coloca uma arma no cofre. Érica fala com o pai e pede-lhe que convença a mãe a Cris e Luís fazerem parte da vida do bebé. Félix diz à filha que o bebé ficava melhor com ela do que com Verónica.

Matilde vai ter com Joaquim ao Hotel e entrega-lhe a mala com dinheiro. Avisa-o que quer que ele deixe Nazaré longe dos seus esquemas. Joaquim diz que nunca lhe iria fazer mal.

No bar do Hotel, Sofia fala com os filhos e com os amigos, a dizer que Heitor vai ficar com pulseira eletrónica. Carol fica com pena do pai e Sofia pede desculpa aos filhos por estar a fazê-los passar por tudo isto.

Em casa dos Carvalho. Laura vai ver Heitor. Heitor está incomodado com a pulseira e Laura ameaça-o dizendo que se mantenha longe de Sofia e dos miúdos. Heitor tenta fazer-se de vítima, mas Laura surpreende-o quando lhe diz saber sobre o beijo que Sofia deu a Rogério. Laura sai deixando Heitor a explodir de raiva.

Em casa dos Silva, Toni e Bárbara observam a mala com o ouro. Matias está muito nervoso, quer devolver a mala, mas Toni e Bárbara mandam-no estar calado. Matias, às escondidas, decide ligar a um amigo da PSP.

Sofia fala com os filhos e diz que está a fazer o melhor que sabe. Carol não aceita, acha que a mãe devia falar com o pai e entenderem-se. Pipo atende uma chamada de Heitor e diz-lhe que ninguém quer falar com ele. Heitor fica possesso com a chamada e por não conseguir falar com Sofia, liga ao advogado a dizer que mudou de ideias e que não dá consentimento para a colocação da pulseira eletrónica.

Joaquim fala com Nazaré. Está preocupado que Matilde o possa denunciar por causa do dinheiro. Nazaré acha que a mãe seria incapaz de lhe fazer isso, mas ele diz-lhe que deveria contar toda a verdade à mãe.