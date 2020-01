Resumo: 80º Episódio - 2 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Restaurante, Toni vê-se sem saída e tem de admitir que ele e Bárbara andam. Glória quer comemorar. Quando ficam sozinhos, falam do novo carregamento e Matias fica atento à conversa.

João fala com Floriano de Matilde, mas percebe que o amigo não está atento. Ermelinda diz a Floriano que quer o divórcio pois não aguenta mais a sua energia e pede a Ismael que lhe atribua outro quarto.



Joaquim vai ver Matilde e acaba por se descair e confessar que esteve em Londres.

Já na Atlântida, Félix e Verónica confrontam Nazaré por causa da auditoria. Ela diz que não sabia e pergunta-lhes como é que estão a pensar afastar Duarte da empresa. Os tios dizem-lhe que a seu tempo irá perceber. Já sozinhos, Félix confronta Verónica e pergunta-lhe o que pensa fazer com ele. Sabe que nunca lhe vai perdoar ter-se envolvido com a sua irmã. A vilã é dissimulada e deixa a questão em aberto, mantendo Félix com algum receio do que possa vir a fazer com ele.

Já com Duarte, Nazaré conta-lhe que Félix lhe perguntou porque é que Duarte tinha pedido uma auditoria às contas. Duarte quer Nazaré afastada dos tios. A jovem tem um impulso de lhe contar toda a verdade, mas perde a coragem e fica calada.

No bar do Hotel, Carol encontra-se com o pai e deixa-se manipular quando Heitor lhe diz que nunca bateu na mãe e que quer saber onde ela está para que a possa ajudar. Batem à porta do quarto e Carol entra com Heitor, para espanto de Sofia e Pipo. Heitor pede a Sofia que volte para casa, mas ela não cede. Heitor começa a bater em Sofia e é Gonçalo e Laura que os separam.

Laura diz a Heitor que vai com ela para a esquadra. Heitor, fora de si, diz que a mulher o traiu, mas a inspetora diz que nada justifica a sua atitude. Ana vai ter com Pipo, quer ajuda-lo. Pipo chora agarrado a ela.



Matilde confronta Nazaré, mas a filha mente e diz à mãe que o pai não esteve em Londres e que deve ter confundido.

Nazaré desabafa com Cláudia sobre as desconfianças de Matilde e a amiga diz-lhe que devia era ter aproveitado o dinheiro e os documentos para fugir com a mãe e começar uma vida nova.

No bar do Hotel, Verónica vê Bernardo e Olívia aos beijos. Pergunta à jovem qual é a sua intenção com o filho e Olívia diz-lhe que gosta de Bernardo como ele é. Bernardo confessa à mãe estar a gostar de conhecer Olívia.

Sofia está de saída para ir prestar declarações e, de seguida, ir a Tribunal. Carol está muito agitada, não quer que o pai vá preso, mas Pipo defende a mãe e tenta chamar a irmã à razão.

Toni está a fazer mais um negócio com os mafiosos quando Matias, que o seguiu para o apanhar em flagrante, é descoberto. Matias tenta desculpar-se, mas os mafiosos querem acabar com ele. Matias e Toni correm e conseguem fugir.

Na Atlântida, Félix apanha Duarte a remexer as suas coisas e é um pouco bruto com ele. Duarte sente a tensão e diz ao tio que a sua atitude é de uma pessoa que tem algo a esconder. Félix disfarça e dá ao sobrinho a chave de um iate para passar a noite de núpcias.

Toni discute com Matias quando vê um carro aberto. Os irmãos apressam-se a correr para lá e a fugir no carro que pertence a Cortez.

Na casa Gomes, Matilde emociona-se ao ver a filha vestida de noiva e diz-lhe que o mais importante num casamento é a confiança. Nazaré fica desconfortável com a conversa.

Matilde tentar arrumar a caixa do vestido dentro do roupeiro de Nazaré quando descobre uma mala cheia de notas.