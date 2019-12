Resumo: 79º Episódio - 30 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Glória fala com a amiga Dolores sobre a atitude de Joaquim em Tribunal. Dolores está magoada e pede à amiga que não falem mais no assunto e aproveita para comentar com ela o namoro de Toni e Bárbara. Glória é apanhada de surpresa, Dolores achava que ela sabia e pede-lhe que não diga nada.

Na casa Silva, Pipo comenta com Toni que fez tudo tal e qual como ele lhe indicou, mas que Ana nem olha para ele. Toni, já impaciente, diz-lhe que se gabe do tiro que levou.

Duarte combina encontrar-se com Joaquim no Hotel. Quer que ele lhe conte tudo o que sabe sobre o seu tio Félix. Joaquim fica surpreendido com a atitude de Duarte.

Joaquim conta-lhe que foi ele que denunciou o desfalque na empresa e que, no dia seguinte, o pai dele estava morto. Duarte, cheio de raiva, diz-lhe que vai vingar o pai, mas Joaquim avisa-o que tenha cuidado pois os tios são pessoas perigosas.

Laura e Gonçalo trazem Cris para casa, que está com a perna lesionada e terá de usar canadianas.

Em casa dos Carvalho, Pipo apanha Heitor a mandar com chá quente para cima de Sofia. Heitor disfarça e sai rapidamente enquanto Pipo insiste com a mãe para perceber o que se passa. Sofia conta tudo ao filho, conta que Heitor lhe tem batido com frequência e que ela morre de medo.

Bernardo prepara uma surpresa a Olívia. Enche o quarto de velas e balões pois quer dar-lhe o primeiro beijo e quer que seja perfeito. Começam a dançar, Bernardo fica desorientado, e é Olívia quem acaba por beijá-lo.

Heitor chega a casa. Chama pela mulher e pelos filhos e percebe que está sozinho. Fica furioso e começa a ligar para Sofia.

No Hotel, Sofia pede um quarto para ficarem os três e pede aos filhos que não digam a Heitor onde estão. Já no quarto, Sofia conta tudo aos filhos. Carol fica muito magoada e hesita em perceber quem terá razão.

Na Atlântida, Félix fica tenso quando Duarte pede uma auditoria às contas. Duarte faz-se de sonso e diz que já o devia ter feito antes. Quer ser responsável e levar a empresa a bom porto.

Na casa Gomes, Matilde parece que nasceu de novo. Glória diz à amiga que quando se sentir bem pode voltar ao Restaurante. Estão todos muito felizes por Matilde ter recuperado a visão.

Sofia conta a Laura o que viveu, diz à amiga que tudo começou quando deu um beijo a Rogério. Laura diz que não se culpe e que ela mesmo irá apresentar queixa.

Carol lembra-se do pai e de como ele era bom para eles. Pipo, furioso com a irmã, diz que o pai é um monstro que bate na mãe.