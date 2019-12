Resumo: 77º Episódio - 26 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Mercado, Dolores vê o saco onde estão escondidas as malas contrafeitas. Bárbara finge desmaiar para que Dolores não se aperceba do que está dentro do saco e Toni ajuda-a a disfarçar.

Bernardo vai ao Mercado comprar uns biscoitos para Olivia. Duarte e Nazaré cruzam-se com ele e Duarte diz ao primo que têm de falar por causa de Tozé. Bernardo está nervoso, mas confessa a Duarte as suas desconfianças da altura mas diz que estava enganado. Duarte pede ao primo que aquela conversa fique entre eles.

Em casa dos Soares, Dolores fala com Joaquim, mas ele está muito distante. Diz-lhe que a ama muito mas que, se calhar, ela tinha razão e que ele não se sente preparado para ir ao tribunal.

Já no tribunal, Duarte está a depor e defende o pai com todas as suas forças. Quando é a vez de Joaquim, este está muito nervoso e ameaçado por Félix, admite que mentiu em tribunal desde o primeiro dia. Félix olha-o glorioso e sorridente.

Joaquim diz que a escritura é verdadeira e que mentiu nas suas declarações anteriores. Dolores fica arrasada, não está a acreditar no que está a acontecer ali. Bárbara chama Joaquim de assassino. Félix satisfeito.

Em casa dos Carvalho, Heitor avança para Sofia e diz que não lhe admite que ela o desrespeite em frente aos filhos. Sofia perde a cabeça e diz-lhe que o casamento deles acabou. Heitor passa-se e bate-lhe, mais uma vez.

Ainda no Tribunal, o perito diz que analisou a escritura, mas como estava danificada não pode ter 100% certezas sobre a sua veracidade por isso o diagnostico é inconclusivo. Dolores sente-se mal e desmaia. Luis, furioso, impede Joaquim de se aproximar mais deles.

Já em casa, Dolores está completamente apática enquanto os filhos comentam a postura de Joaquim no tribunal, muito revoltados. Joaquim bate à porta, quer falar com Dolores, mas a única coisa que consegue é ser ofendido e expulso com a ameaça de que não volte aquela casa.

Joaquim conta a Nazaré que mentiu em tribunal por ela. Ela diz-lhe que não o devia ter feito porque agora já estão os dois nas mãos de Félix. Joaquim promete-lhe que vai continuar a lutar para repor a verdade.

No Hotel, Luís revirou o quarto todo de Joaquim, está muito revoltado. O pai diz-lhe que o entende e explica que há uma razão para o que fez. Um dia o filho irá perceber a sua posição e, quem sabe, ser capaz de o perdoar.