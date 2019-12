Resumo: 76º Episódio - 20 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa dos Soares, Bárbara está incrédula com a viagem de Joaquim na véspera da nova audiência em tribunal. Dolores diz que não se preocupe que Joaquim voltará a tempo. Bárbara alerta Dolores e diz-lhe que devia descobrir o que Joaquim anda a fazer.

Carol recebe um novo desafio de ANON, desta vez tem de usar a arma de Heitor. Carol tem medo e não quer cumprir, mas ANON ameaça-a e Carol segue com o desafio.

Laura analisa os extratos das contas dos Blanco quando Gonçalo chega e ela apressa-se a esconder tudo. Pede ao marido que beba um copo com Heitor, de forma a que ela possa ficar sozinha com Sofia, pois acha que a amiga não está bem. Laura consegue ficar só com Sofia, mas sempre observadas por Heitor. Sofia desvaloriza e diz a Laura que está tudo bem.

Pipo fica nervoso quando vê Carol com a arma, mas Carol explica-lhe que vão fazer uma brincadeira. Pipo deve segurar num livro grosso contra o peito e Carol dispara. A bala ficará presa no livro. Pipo acha que a irmã está louca e tenta tirar-lhe a arma quando se ouve um tiro. Pipo leva um tiro de raspão, Carol está em pânico e liga a Sofia para que volte para casa rápido que o irmão não está bem e acabou de desmaiar.

No hospital em Londres, Nazaré dá de caras com Joaquim. Ele entrega-lhe uma mala cheia de dinheiro juntamente com os documentos falsos para que ela e Matilde possam fugir, de uma vez por todas, e começar uma nova vida. Nazaré diz ao pai que não vai fugir, muito menos agora que Duarte já percebeu que foram os tios que mataram o seu pai. Joaquim diz à filha que está a ser ingénua e que o Félix irá dar cabo dela e de Duarte.

Laura confronta Félix com as várias transferências para a conta da irmã de Verónica. Félix fica tenso e Verónica, apesar de desconhecer a situação, ajuda-o a disfarçar perante de Laura.

Quando sai, Laura liga a Prata a dizer que tem uma amostra de ADN de Félix e quer que comparem a amostra ao feto de Rute, irmã de Verónica.

Nazaré está de volta de Londres e fala com Duarte. Este conta-lhe toda a história de Edgar e diz-lhe que quer investigar a morte de Tozé. Nazaré diz que ele tem todo o seu apoio e finge não saber de absolutamente nada.

Duarte marca um encontro com a viúva de Tozé, que lhe diz que nunca acreditou no suicídio do marido e que Bernardo também falou com ela sobre o assunto, pois também estava desconfiado de alguma coisa.

Toni fala com Nazaré. Matias está atento à conversa e repara que o irmão fica atrapalhado quando toca no nome de Bárbara. Glória está aflita, não sabe como vai pagar as contas, mas Toni descansa a mãe e diz que vai ajudar.