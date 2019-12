Resumo: 75º Episódio - 19 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Matias apanha Toni a mexer no seu casaco e os dois discutem. Glória apressa-se a perceber o que se passa. Toni denuncia a mãe e diz a Matias que a mãe pagou a João com o dinheiro que ele lhe deu. Matias sente-se enganado pois fica a saber, naquele momento, que Glória lhe mentiu e aceitou o dinheiro de Toni.

Nazaré está ao telemóvel com Duarte a contar que a operação da mãe correu bem, mas que Matilde ainda não acordou. Está um pouco receosa, mas Duarte recebe uma mensagem do detetive durante a chamada e apressa-se a desligar e a seguir a morada dado pelo detetive.

Duarte vai até casa de Edgar e a mulher que lhe abre a porta fala alto para que se oiça no interior de casa. Duarte apercebe-se do disfarce e invade a casa em busca de Edgar. Quando finalmente o apanha, Duarte é ameaçador e mostra uma fotografia de Joaquim. Edgar acaba por admitir que foi contratado por Toni.

Na casa dos Silva, Toni deixa uma mensagem de despedida à mãe e entra na carrinha mas, quando vai a fechar a porta, Duarte puxa-o para fora. Duarte confronta Toni e este acaba por confessar que Joaquim não esteve envolvido e que ele fez tudo sozinho.

Toni conta toda a verdade a Duarte, mostra-lhe as ameaças que os tios lhe fizeram enquanto ele esteve preso e explica que estava disposto a contar toda a verdade, mas quando recebeu as ameaças à família, não foi capaz. Duarte chora, está desiludido e revoltado, e pede a Toni que vá contar tudo a Laura, mas Toni diz que isso não faz porque será a família a sofrer as represálias e tem medo.

No quarto de Joaquim no Hotel, Cortez recebe o quadro terminado e dá documentos e dinheiro a Joaquim. Em troca diz-lhe que vai precisa de mais quadros e Joaquim acede ao seu pedido e diz-lhe que precisa de um jato privado.

Toni liga a Nazaré e conta-lhe da conversa que teve com Duarte. Diz que Duarte apanhou Edgar e que ele teve de lhe contar tudo mas que fique descansada que não falou dela nem do seu envolvimento na situação.

Duarte está sozinho. Olha para a fotografia do pai e promete-lhe que irá fazer justiça e pôr os tios na prisão.