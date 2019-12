Resumo: 74º Episódio - 18 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Lar, Fred vai pedir mais dinheiro a Ermelinda para continuar a fazer-se passar por seu sobrinho neto. Ismael apercebe-se do plano de Floriano e Ermelinda e confronta-os. Eles admitem a Ismael que só o queriam manter afastado de Cláudia.

Em casa dos Soares o clima é de tensão. Dolores está muito nervosa, mas Joaquim tenta descansá-la e dar-lhe alguma confiança.

Em casa de Félix, o ambiente é igualmente de grande tensão. Duarte diz que deviam ter adiado a audiência e Verónica sossega o sobrinho, dizendo que não tem de se preocupar com nada que ela e o tio tratam de tudo.

Na sala do tribunal, Dolores está revoltada porque Luís não aparece e Félix comenta com Verónica que Érica devia estar ali. O juíz entra para começar a sessão e Luís entra ao mesmo tempo.

Segue a sessão e o advogado dos Soares interroga Félix que afirma que os Soares venderam as terras ao seu irmão António. Dolores olha-o com ódio.

Félix prossegue com o seu depoimento, defendendo o irmão e dando a entender que Joaquim é que está a mentir e a tentar manipular os Soares para ficar com parte do que alegadamente é deles.

Dolores toma a sua posição e, apesar de estar a sair-se bem, tem de admitir perante o juíz que seguiu com esta ação por influência de Joaquim.

No final da sessão, Duarte vai tirar satisfações a Joaquim sobre o que foi dito. Joaquim diz-lhe que por mais que lhe custe o seu pai era um assassino. Duarte perde a cabeça e ameaça Joaquim.

Duarte, ainda transtornado por causa da audiência, vai ter com Laura e pede-lhe acesso ao processo da bomba posta contra os Blanco pois acha que foi Joaquim quem orquestrou tudo. Laura nega-se a dar-lhe qualquer acesso ao processo pois é confidencial. Duarte pede-lhe ajuda, pede que lhe dê uma pista por mais pequena que seja.

Laura acaba por ceder e mostra a Duarte uma fotografia de Edgar e fala-lhe das suas suspeitas quanto ao sujeito. Diz-lhe ainda que já meteu em causa que tudo pudesse ser uma encenação.

No Bar do Hotel, Érica e Ana conversam quando Cris aparece e pergunta a Érica pelo bebé. Cris não se controla e acaba por beijar Érica, que fica bastante surpresa, e vê-se obrigada a relembrar Cris de que não quer nada com ele pois agora está com Luís.

Na sala, Verónica e Félix conversam quando Laura os surpreende exibindo as cuecas que Verónica deixou o hotel e ameaçando-a para não aparecer lá mais. Quando Laura sai, Félix olha Verónica com desdém e aconselha-a a ter algum amor próprio.

Heitor discute com Sofia e o ambiente está tenso depois de ter descoberto que a mulher lhe mentiu e não esteve com Laura. Heitor vai buscar a arma, que estava escondida em casa, e aponta-a contra a mulher, que está completamente aterrorizada. Sofia acaba por lhe dizer que aceitou um trabalho na lavandaria pois não consegue estar em casa sem fazer nada. Heitor manda-a sair dali antes que a mate.

Joaquim implora a Cortez que lhe adiante o dinheiro e os documentos. Cortez acede, mas avisa-o que se Joaquim lhe falhar, acaba com ele de vez.

Duarte fala com Félix e conta-lhe das desconfianças de Laura em relação a Edgar. Diz ao tio que já contratou um detetive para ver se encontra esse homem.