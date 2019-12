Resumo: 73º Episódio - 17 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA



Laura fala com Gonçalo e diz que têm de estar mais atentos ao filho, está com medo que, por toda a situação com Érica, Cris possa ter uma recaída. Cris entra e diz aos pais que têm uma pessoa que quer falar com eles. Quando o casal se apercebe, é Ana, que diz que vai voltar para casa pelo irmão e que não quer saber da relação de Gonçalo e Laura.

Glória desabafa com Toni que nem daqui a 10 anos terá as contas saldadas com João. Toni entrega à mãe um envelope cheio de notas para ajudar a pagar as dívidas e pede-lhe que confie nele.

No bar do Hotel, Joaquim encontra-se com Cortez. Pede-lhe ajuda e diz que precisa de um milhão de euros e de duas identidades falsas.

Heitor vai até ao Hotel, cruza-se com Joaquim e provoca-o, Laura repara na tensão entre os dois. Durante a conversa com Laura, Heitor percebe que Sofia lhe mentiu e que não esteve com a amiga.

Em casa dos Soares, Luís discute com Dolores e diz-lhe que não devia ter convidado Érica para jantar, mas Érica diz-lhe que quer ficar. Luís sai contrariado e Dolores e Érica ficam juntas enquanto Dolores lhe mostra todo o seu apoio para com ela e para com o bebé que está para vir.

Heitor chega a casa e pede desculpa à família por não ter vindo mais cedo. Diz à mulher que se deite no sofá para lhe colocar a pomada nos hematomas enquanto pergunta pelo café com Laura. Sofia mente-lhe e Heitor começa a magoá-la.

Laura e Gonçalo estão no quarto, muito envolvidos, quando Laura descobre umas cuecas de mulher debaixo da almofada. Gonçalo não faz ideia como aquilo foi ali parar e Laura desconfia que tenha sido Verónica pois esteve no Hotel a visitar Bernardo.

Duarte está no seu quarto e Félix entra quando ele desliga a chamada com Nazaré. Duarte diz ao tio que Matilde será operada no dia seguinte enquanto Félix lhe diz que a audiência com Soares também será no dia seguinte.

No Mercado, Bárbara está irritada com Toni porque ele falhou e não foi buscar as malas. Toni, a muito custo, acaba por se justificar dizendo que Glória o pôs de castigo a ele e ao Matias. Bárbara goza com ele e combinam ir buscar as malas naquele dia. Toni diz que só falta arranjar um carro. Toni sobe até ao Restaurante e, sem que o irmão dê conta, rouba-lhe as chaves do carro.

Joaquim está no seu quarto a terminar mais uma falsificação para Cortez enquanto este elogia o seu traço perfeito. Joaquim entrega-lhe as fotos para os falsos documentos e apressa-o. Cortez diz-lhe que só lhe entrega o dinheiro e os documentos quando o quadro estiver terminado.