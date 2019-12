Resumo: 72º Episódio - 16 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No quarto de Duarte, Nazaré fala com o noivo e pede-lhe desculpa por ter imposto a presença do pai. Fazem as pazes quando Nazaré recebe uma chamada de Glória a dizer que Matilde se sentiu mal no Restaurante.

Sofia sai para ir às compras enquanto Carol troca mensagens com ANON. ANON diz que se ela não aceitar o próximo desafio nunca lhe vai devolver os posts do blog. Carol vai buscar uma faca e começa a gravar no seu braço um nome enquanto as lágrimas lhe escorrem pela cara.

Já no hospital, todos aguardam ansiosos por notícias de Matilde. O Dr. Murilo chega e diz a Nazaré que a mãe terá de voltar a Londres para ser operada novamente.

Nazaré vai para casa e faz a mala apressada para acompanhar a mãe a Londres. Duarte tenta acalmar a noiva que está cheia de medo que as coisas se compliquem novamente. Joaquim vai ter com a filha, quer dar-lhe dinheiro pois não suporta a ideia de que ela esteja a ser sustentada pelos Blanco.

Na Atlântida, Verónica diz a Félix que está preocupada com esta nova recaída de Matilde e que isto possa significar que vão ter de adiar ou até cancelar o casamento. Félix compromete-se a garantir que Nazaré não aproveita a oportunidade para fugir.

Já em Londres, no hospital, Dr. Carson espera Matilde, Nazaré e Dr. Murilo. Nazaré só pede que salvem a mãe pois é a única pessoa que ela tem. Os médicos comprometem-se a fazer tudo o que estiver ao seu alcance.

Em casa dos Carvalho, Carol usa uma camisola de manga comprida para esconder o braço. Sai de casa, juntamente com a mãe, que está a falar ao telemóvel a dizer que não se demora. Heitor pergunta onde vai e sofia mente e diz que vai ter com Laura.

Luís fala com Dolores sobre Érica e diz-lhe que gostava de criar aquele bebé. Dolores decide ligar a Érica e convidá-la para jantar.

Duarte fala com Nazaré, diz-lhe que tem pena de não estar ao lado dela, mas descansa-a dizendo que Matilde vai ficar bem. Verónica fica apreensiva e preocupada quando Duarte diz que, se calhar, o mais prudente seria adiar o casamento.

Joaquim chega à Quinta confuso com o facto de Félix o ter chamado ali. Félix explica-lhe que o chamou para garantir que Nazaré não aproveita esta oportunidade para fugir. Heitor aparece nesse momento e começa a agredir Joaquim enquanto Félix filma tudo.

Em Londres, Nazaré vê o vídeo de Joaquim a ser espancado por Heitor e fala com Félix implorando que não batam mais no pai. Promete-lhe que volta e pede-lhe que parem de fazer mal a toda a gente. Félix avisa-a que vai magoar toda a gente de quem ela gosta se Nazaré não voltar de Londres.

No Hotel, Olívia aparece de surpresa no quarto de Bernardo, que fica muito feliz. Bernardo conta-lhe que fez as pazes com o pai, mas que não volta para casa e convida Olívia a dividir o quarto do Hotel com ele.

No Restaurante, Toni apanha Duarte e pede-lhe explicações por ele não ter ido acompanhar Nazaré a Londres. Duarte explica que não conseguiu arranjar voo e diz a Toni que não lhe deve nada, muito menos explicações.