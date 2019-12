Resumo: 71º Episódio - 13 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No quarto de Duarte, Nazaré prepara-se para contar toda a verdade ao noivo. Está nervosa e teme que Duarte não acredite nela. Entretanto Joaquim, ainda que sem permissão de Paula, sobe as escadas a correr e chama por Nazaré dizendo que é urgente. Nazaré não chega a contar nada a Duarte, pois é interrompida por Joaquim, que lhe diz que o plano não funcionou pois Félix tem mais cópias. Nazaré fica de rastos e sem saber o que dizer a Duarte.

No Hotel, Ana está a discutir com o pai enquanto Verónica se continua a insinuar fazendo-se de sonsa. Laura chega e ordena a Verónica que saia. Gonçalo tenta justificar-se, mas Laura fica demasiado preocupada quando vê Cris a entrar com os olhos todos vermelhos.

Nazaré regressa ao quarto, depois da conversa co Joaquim, e diz a Duarte que o que tinha para lhe contar é que fez as pazes com o pai e gostava muito que ele a levasse ao altar. Duarte fica furioso e manda-a sair.

Carol está alheada a trocar mensagens com ANON. Sofia fala sozinha enquanto vagueia pela casa. Carol não aceita um dos desafios propostos por ANON e ele diz-lhe que aceda ao seu blog. No choque de Carol quando percebe que todos os seus vídeos foram apagados.

Em casa dos Silva, enquanto Matias e Glória preparam a ementa do restaurante, Toni dá lições a Pipo. Toni ensina o jovem a caminhar como um homem e dá-lhe dicas de como se comportar com as raparigas.

Nazaré está arrasada pela falha do plano. Joaquim anima-a e diz que não vai cruzar os braços. Nazaré não quer que ele se envolva mais ou que tente continuar a ajudá-la. Enquanto isto, Duarte conta aos tios que se chateou com Nazaré por esta querer que Joaquim esteja presente no casamento. Verónica manipula o sobrinho para que faça as pazes com Nazaré e tente compreendê-la, na esperança de não arruinar o casamento.

Érica confronta a mãe sobre a situação com Gonçalo e diz que Ana lhe contou tudo. Félix apressa-se a defender a mulher, mas diz-lhe que assim fica difícil. Verónica revoltada, não acredita que acabou.

Laura vai ter com o filho que chora compulsivamente pois não aguenta ver Érica com Luís. Laura fica alerta quando vê a seringa, mas Cris diz à mãe que não consumiu e mostra-lhe a heroína intacta.

Nazaré está de saída de casa e diz à mãe que Cláudia a leva ao Mercado. Desabafa com a mãe que gostava de levar Joaquim ao casamento e Matilde não acha má ideia.

Já no Restaurante, Cláudia entrega Matilde que fica junto de Glória. Vão para beber um café e Matilde começa a ter convulsões e cai no chão. No pânico de todos.