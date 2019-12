Resumo: 70º Episódio - 12 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Félix mostra a Verónica que conseguiram apagar tudo. Heitor, que também está presente, fica a saber da ligação de Sofia e Joaquim e pede aos patrões que não façam queixa pois ele mesmo tratará do assunto.

No Restaurante, Ermelinda desabafa com Glória e Matilde sobre a situação amorosa com Floriano. Diz que já não aguenta mais estar sempre a ter relações com o marido, mas que é incapaz de lhe dizer alguma coisa pois ele anda tão feliz e não consegue dar-lhe esse desgosto.

Na esplanada, enquanto bebem café, Ana conta a Érica que Verónica lhe disse que continua a andar com Gonçalo. Érica fica em choque e Ana diz-lhe que vai tirar essa história a limpo.

Na sala, Verónica acompanha a conversa de Ana e do pai através do telemóvel clonado de Gonçalo. Gonçalo está incomodado com as mensagens trocadas com a filha. Não quer contar nada a Laura, mas pergunta a Ana quando vai voltar para casa.

Duarte vai até ao Hotel e convida o primo para sair. Bernardo não tem vontade, comenta com Bernardo a história de Félix e Cláudia e Duarte confirma que é verdade. Bernardo fica perturbado, quer ficar sozinho.

Bernardo desce à receção à espera de encontrar a carta que deixou para Laura mas, quando percebe, vê Laura com o envelope na mão.

Em casa de Nazaré, Joaquim diz à filha que conseguiu apagar todos os ficheiros de Félix e que ele já não tem como chantageá-la. Nazaré fica emocionada, dá um beijo ao pai e sai para contar tudo a Duarte.

Em casa de Sofia, esta tenta sair despercebida quando Heitor a confronta com a sua ligação a Joaquim. Bate em Sofia, sem dó nem piedade, Sofia chora de dores e percebemos que Heitor não ficou por ali.