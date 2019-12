Resumo: 69º Episódio - 11 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Verónica chega à Quinta com um designer para ver vestidos de noiva com Nazaré. Ana vai até lá e confronta-a com a relação com Gonçalo e Verónica aproveita para fomentar ainda mais a dúvida de Ana, dizendo que ela e o pai continuam juntos.

Félix tenta aproximar-se de Bernardo e conta-lhe a sua história com Cláudia, na tentativa de fazer com que o filho confie nele. Féliz avisa Verónica pois tem a certeza que Bernardo vai querer confirmar o que ele lhe contou. Félix é notificado pelo advogado dos Soares por email.

Em casa de Nazaré, Joaquim está junto dela com o portátil à espera que Félix abra o email. Quando o faz, conseguem copiar as passwords todas. Nazaré está com esperança neste plano. Joaquim liga a Sofia para avançar com o combinado.

Bernardo fala com Olívia e conta-lhe da conversa que teve com Félix e diz à amiga que não mudou em nada a posição dele. Quando desliga a chamada, Bernardo escreve uma carta dirigida a Laura e vai até ao Hotel deixar a carta na receção, sem ser visto.

Nazaré já está na Quinta dos Blanco a experimentar vestidos de noiva com Verónica, que não se coíbe de frisar o mau gosto da pescadora. Nazaré, tensa, olha para as horas.

Sofia vai até à Atlântida. Mete conversa com a nova secretária e diz-lhe que deixou lá um casaco que deve ter ido para o armazém. Quando a secretária se ausenta para o ir procurar, Sofia aproveita para entrar no gabinete de Félix e aceder ao seu computador.

Sofia está muito nervosa, abre o computador enquanto liga a Joaquim a pedir as passwords. Na Quinta, Félix recebe uma notificação no telemóvel de que entraram no seu email na Atlântida. Félix estranha, pega no seu casaco e sai apressado.

Duarte e Nazaré provam bolos de casamento. Nazaré já não consegue mais e diz que está enjoada e que preferia uma coisa mais simples só a dois. Duarte abraça-a e trocam juras de amor.

Na Quinta, Verónica diz a Duarte e Nazaré que Félix teve de sair para ir à Atlântida pois entraram no seu computador através da empresa. Nazaré, em pânico, envia uma sms rápida a Joaquim a avisar que Félix está caminho.

No Mercado, Bernardo encontra Cláudia a passear com Fred. Bernardo puxa Cláudia e pergunta-lhe se esteve envolvida com o seu pai. Cláudia confirma a Bernardo que esteve envolvida com Félix.

Na Atlântida, Sofia está em frente ao computador de Félix enquanto fala com Joaquim em alta voz. Joaquim avisa-a que recebeu uma sms de Nazaré e que Sofia tem de sair dali rápido.

Sofia quer aguardar até que a eliminação dos ficheiros fique completa, Joaquim está em tensão e com receio por ela.

Félix entra no gabinete, de rompante, e apanha Sofia. Esta tenta desculpar-se, mas Félix é agressivo e ameaça-a com Heitor. Sofia acaba por confessar que está ali a mando de Joaquim.

Félix está furioso por Sofia lhe ter apagado todos os documentos, Sofia chora e quer ir embora. Pede-lhe que não conte nada a Heitor e diz que só o fez porque Joaquim lhe pediu ajuda. Félix percebe que foi ela quem ajudou Joaquim, desde sempre.

Em casa dos Carvalho, Sofia fala com Joaquim, muito preocupada, porque Félix a apanhou e ela teve de denunciar Joaquim. Joaquim diz-lhe que não se preocupe, pois, será Nazaré a destruir Félix. Sofia está aterrorizada de medo que Heitor descubra o que se passou.