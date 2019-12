Resumo: 68º Episódio - 10 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Mercado, Bárbara e Toni estão bastante ativos na venda das malas. Bárbara já fez mais de 400€. Pipo está no Mercado a observar Toni e vai imitando os seus gestos.

Ermelinda anda a tentar arranjar um namorado a cláudia porque não a quer perto de Ismael. Arranja um rapaz a quem paga para que se faça passar por seu familiar e seduza a enfermeira. No Lar, Ermelinda apresenta Fred como sendo neto da sua irmã e pede a Cláudia que lhe apresente a terra enquanto pica Ismael dizendo que Fred fazia um par bonito com a enfermeira.

No Restaurante, Pipo vai ter com Toni e pede-lhe ajuda para que o ensine a ser como ele. Toni quer saber quanto dinheiro vai ganhar com isso, mas Glória apressa-se a dizer que Toni o ajuda e a custo zero.

Verónica e Olívia procuram desesperadas por Bernardo. Verónica acusa Olívia de toda a situação Olivia avista Bernardo e corre para ele. Verónica abraça o filho enquanto este lhe diz que dormiu ali no banco de jardim.

Cláudia chama Félix ao Lar para o descompor e dizer que não aceitou a promoção pois soube que foi ele que sugeriu. Ele diz que a ama e pergunta o que tem de fazer para a ter de volta. Cláudia é assertiva e diz-lhe que só volta para ele caso deixe Nazaré em paz.

Sofia assusta-se com a chegada de Heitor a casa e mente-lhe dizendo que foi ao médico. Heitor diz que vai cuidar dela e dá-lhe dinheiro para ir ao supermercado. Sofia atende a chamada da lavandaria e aceita o emprego.

Joaquim conta a Nazaré que tem um plano para a ajudar a sair da chantagem dos Blanco. Nazaré não quer que o pai se meta, mas ele diz que vai ajudá-la e a jovem fica com esperança.

Érica está feliz por Bernardo estar de volta a casa. Bernardo apronta-se a dizer que não vai ficar ali porque tem medo do pai e que ou o deixam ir para o Hotel ou volta para Lisboa.

Joaquim vai ao encontro de Sofia. Sofia fica tensa, tem medo que Heitor chegue. Joaquim conta-lhe que precisa da sua ajuda para um plano contra os Blanco mas que, para isso, terá de ir à Atlântida.