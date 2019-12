Resumo: 67º Episódio - 9 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Lar, Ismael vai ter com Cláudia em busca de uma resposta. Ela não sabe do que Ismael está a falar e ele fica confuso sem perceber o que ela sente.

Em casa dos Blanco, Érica está muito nervosa porque o irmão desapareceu e Olívia não sabe dele. Verónica fica em pânico, diz que vai seguir para Lisboa e Duarte vai atrás dela.

Joaquim vai a casa de Nazaré. Rouba-lhe o telemóvel e envia uma sms a Félix a combinar um encontro ali em casa. Quando Félix chega, agarra no braço de Nazaré com força por pensar que foi ela quem lhe enviou a sms mas, de repente, aparece Joaquim e diz que foi ele quem combinou o encontro e que agora a Nazaré já não tem nada a ver com os jogos sujos de Félix e Verónica.

Na casa de Nazaré, Félix tem o controlo da situação. Nazaré está aflita e diz ao pai que não se devia ter metido nesta situação. Joaquim quer ir à polícia, mas Félix ameaça-o que se o fizer, Nazaré vai presa.

Pipo apanha a mãe a chorar novamente. Sofia não o quer preocupar apesar do filho insistir para saber o que se passa. Pipo diz a Sofia que pode confiar nele, mas Sofia sente-se demasiado derrotada.

Bernardo está a dormir num banco de jardim quando é acordado por dois rapazes. Bernardo, inocente, acha que o vão ajudar, mas os rapazes acabam por lhe roubar os seus pertences.

Toni chama Bárbara a sua casa e mostra-lhe uma série de malas. Bárbara analisa o produto e confere que são de qualidade. Toni convida-a para entrar num negócio com ele, mas Bárbara só aceita se os lucros forem repartidos em 50/50.

Depois dos filhos e do marido saírem de casa, Sofia faz uma chamada a candidatar-se a uma oferta de emprego.

Gonçalo tenta falar com a filha e dar-lhe alguns conselhos sobre o surf. Ana diz que não quer nada dele e sai. Laura é assertiva e diz à filha que terminaram as faltas de respeito. Ana não desculpa os pais e diz que só quer sair de casa.

Nazaré desabafa com Cláudia sobre o envolvimento de Joaquim no problema com os Blanco. Diz à amiga que esta situação só pode acabar mal e que, quando Duarte descobrir tudo, nunca vai acreditar nela.