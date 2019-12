Resumo: 66º Episódio - 6 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cláudia fica a saber que a doação monetária que foi feita ao Lar veio de Félix. Quando Félix tenta aproximar-se, Cláudia finge que namora com Ismael e até o beija à frente de Félix na esperança de que este a deixe em paz. Ismael fica atrapalhado e cada vez mais apaixonado.

Verónica clona o telemóvel de Gonçalo com a ajuda do informático da Atlântida enquanto lhe pede que esta situação fique só entre eles.

Bernardo já está no autocarro e vai seguindo as indicações que Olívia lhe deu. Vai contanto as paragens e, quando chega à última, ele percebe que não é aquele o seu destino. Fala com o motorista, mas em vão, porque este diz-lhe que tem de sair do autocarro.

Luís e Cris discutem, mais uma vez com Érica, por causa do bebé. Luís diz que não podem ficar juntos e bem sabendo que ela pretende entregar o bebé à mãe e Cris diz-lhe que vai avançar com um pedido legal para que Érica faça uma amniocentese.

Joaquim aperta com Edgar para que lhe conte quem lhe encomendou os explosivos para matar os Blanco. Edgar acaba por confessar que foi Toni.

Bárbara vai a casa de Nazaré. Quer obriga-la a fazer um teste de gravidez pois acha que Nazaré está a enganar toda a gente. Nazaré diz que não tem de lhe provar nada e começa a arrastar Bárbara dali para fora. Bárbara empurra Nazaré que acaba por cair no chão e ficar aflita agarrada à barriga.

Duarte chega a casa de Nazaré e fica em pânico quando a vê naquele estado. Expulsa Bárbara e promete a Nazaré que irá sempre cuidar dela e do filho.

Na receção do Hotel, Laura ajuda Gonçalo a procurar o telemóvel. Gonçalo confessa-lhe que desconfia que tenha sido Verónica, mas Laura acaba por encontrar o telemóvel do marido. Verónica, escondida, observa-os furiosa.

Sofia fala com Heitor e diz-lhe que não pode estar sem acesso às contas e depender dele sempre que precisar de dinheiro. Heitor começa a ficar irritado e vai para lhe bater quando Carol e Pipo entram em casa. Os filhos estranham ver Sofia encolhida e ficam em choque sem perceber o que se está a passar ali.

No Restaurante, Matilde está muito atrapalhada com a discussão entre Matias, Glória e Toni. Glória tira Toni da cozinha e dá lugar a Matias e convida Matilde para ficar a trabalhar com eles no Restaurante.

No Mercado, Bárbara fala com Toni sobre o que aconteceu em casa de Nazaré. Diz que Duarte a expulsou e que não acredita nela. Toni consola-a enquanto Pipo o observa pois acha que Toni é um exemplo de engate a seguir e que devia tentar ser como ele.

No Lar, Ismael coloca uma carta dentro da mala de cláudia. Mal Floriano e Ermelinda se apercebem vão buscar a carta, leem a declaração de amor e apressam-se a rasga-la antes que Cláudia veja.

Joaquim confronta Toni sobre as suas intenções em colocar uma bomba para atingir Félix e Verónica. Toni começa por negar que tenha sido ele, mas acaba por admitir que o fez por Nazaré, mas que não lhe vai dizer mais nada para além disso.

Bernardo está completamente desorientado. Entra num táxi e pede que o leve ao café, mas não sabe explicar qual é o café. O taxista perde a paciência e entrega Bernardo à polícia.

Érica conta que Cris já falou com um advogado para a “obrigar” a fazer o exame. Verónica perde a cabeça e Félix diz que Érica é que tem de decidir o que fazer. No Hotel, Cris pede ajuda à mãe com toda esta situação. Laura aconselha o filho a ter calma, mas Cris quer mesmo saber se é o pai pois Érica e Luís agora namoram.

No Mercado, Luís desabafa com Nazaré sobre Érica. Nazaré aconselha-o a olhar para ela enquanto mulher e não enquanto mãe do seu possível filho e para a apoiar e ficar do lado dela seja qual for o desfecho da situação

Joaquim está muito nervoso. Desabafa com Dolores que Nazaré está com um problema grave com os Blanco e que ele vai montar uma armadilha para tentar livrar a filha desta situação.