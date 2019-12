Resumo: 65º Episódio - 5 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Heitor está em casa com a família e refila com Sofia por causa da fraca alimentação de Pipo. Sofia mostra-lhe a conta do supermercado e Heitor questiona-a sobre os gastos. Sofia diz que comprou um lápis para os olhos, mas Heitor adverte-a de que isso vai acabar.

Em casa dos Silva, Toni está devastado. Matias conta ao irmão que foi ter com Nazaré porque tinha de lhe dizer tudo o que sente. Vai buscar duas cervejas, dá uma a Toni e fazem um brinde. Glória fica na esperança de que, finalmente, os filhos façam as pazes.

Érica e Duarte falam com Bernardo por videochamada quando Verónica aparece e implora ao filho que regresse a casa.

Bernardo dá os parabéns ao primo pelo bebé e pelo casamento e diz a Verónica que não pretende voltar a casa, que está a gostar da sua independência e que até vai andar de autocarro sozinho com as instruções que Olivia lhe deu.

Carol está de saída com Heitor quando Sofia lhe pergunta pelos seus cartões multibanco. Heitor diz que foi ele que lhe tirou os cartões pois agora ela está em casa e não precisa de cartões para nada, quando precisar de dinheiro pode pedir-lhe.

No mercado, Bárbara não consegue conter a raiva quando sabe do pedido de casamento de Duarte a Nazaré. Dolores tenta acalmar a filha, mas Bárbara está determinada a descobrir eu esquema é este entre a rival e os Blanco.

No bar do Hotel, Cris tenta convencer Érica a fazer o exame para saber se ele é o pai do bebé ou não. Laura e Gonçalo intervêm a favor do filho enquanto Verónica defende Érica e diz, perante todos, que a filha não vai fazer nada.

Verónica segue Gonçalo até à receção do hotel, quando este fica sozinho, e começa a manipulá-lo e a tentar seduzi-lo. Não aguentando a rejeição por parte de Gonçalo, Verónica apressa-se a roubar-lhe o telemóvel.

No Restaurante, Matias diz a Glória que devia ter ficado a vigiar Toni para ver se é mesmo ele quem cozinha. Glória pede a Matias que deixe Toni em paz e sossegado pois só assim é que ele se consegue inspirar. Matias continua desconfiado desta nova faceta de Toni.

Em casa dos Silva, Toni cozinha sob as indicações de Matilde quando Matias entra de rompante e os apanha. Começam a discutir e Matias quer ir contar tudo a Glória. Matilde grita que a comida se está a queimar e Toni diz ao irmão para ir fazer as queixinhas que quiser à mãe.

Cláudia fica a saber que a doação monetária que foi feita ao Lar veio de Félix. Quando Félix tenta aproximar-se, Cláudia finge que namora com Ismael e até o beija à frente de Félix na esperança de que este a deixe em paz. Ismael fica atrapalhado e cada vez mais apaixonado.

Verónica clona o telemóvel de Gonçalo com a ajuda do informático da Atlântida enquanto lhe pede que esta situação fique só entre eles.

Bernardo já está no autocarro e vai seguindo as indicações que Olívia lhe deu. Vai contanto as paragens e, quando chega à última, ele percebe que não é aquele o seu destino. Fala com o motorista, mas em vão, porque este diz-lhe que tem de sair do autocarro.

Luís e Cris discutem, mais uma vez com Érica, por causa do bebé. Luís diz que não podem ficar juntos e bem sabendo que ela pretende entregar o bebé à mãe e Cris diz-lhe que vai avançar com um pedido legal para que Érica faça uma amniocentese.