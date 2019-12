Resumo: 64º Episódio - 4 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Restaurante, Glória conta aos filhos da gravidez de Nazaré. Matias fica completamente perturbado e estranha a indiferença de Toni em relação ao assunto.

Matilde dá uma roupinha a Nazaré que era sua quando era bebé. Nazaré chora, diz que Cláudia a avisou que seria assim por causa das hormonas. Matilde consola a filha dizendo que vai ser mãe que isso é a melhor coisa do mundo.

Érica e Cris discutem por causa da gravidez porque o jovem quer saber se é ou não o pai. Érica diz-lhe que mesmo que seja o pai do bebé que isso não vai mudar nada em relação a Luís pois é com ele que ela quer ficar.

Ana ouve música aos berros no quarto, fazendo imenso barulho no Hotel. Laura e Gonçalo pedem desculpa aos clientes quando Pipo entra e Gonçalo lhe pede que vá falar com Ana para tentar entender o que se passa com ela.

Pipo entra no quarto de Ana, sem ela dar por isso, enquanto Ana dança e canta. Pipo desliga a música, diz que os hóspedes se estão a queixar do barulho, mas Ana não quer saber, está farta de ser boazinha e fazer tudo o que os outros esperam dela.

Duarte está a digerir a notícia de que vai ser pai. Fala com Félix e mostra-se assustado e confuso com toda a situação. Félix, aproveitando a situação a seu favor, manipula o sobrinho a aceitar a gravidez e a ser feliz com Nazaré.

Joaquim vai a casa de Nazaré. Diz à filha que já sabe da gravidez e pergunta-lhe se tem a certeza do que vai fazer. Nazaré ama Duarte, não vai desistir e diz ao pai que, se a quiser ajudar, pode desistir da ação em tribunal. Joaquim diz-lhe que não vai fazer isso.

Glória vai à procura de Toni porque não há comida no Restaurante. Quando chega a casa, Toni está inconsolável e chora, pois, perdeu Nazaré. Glória consola o filho.

Nazaré está na cama quando ouve algo a bater-lhe na janela. Vai ver o que é e dá com Matias que lhe pede para entrar. Matias declara-se a Nazaré, mostra-lhe um colar que lhe comprou há 10 anos e diz-lhe que, se algum dia for caso disso, para o procurar e ir buscar o colar. Nazaré fica emocionada, mas o momento dissipa-se quando recebe uma mensagem de Duarte a pedir que vá ter com ele à Quinta.

Nazaré chega à Quinta e dá com a sala toda decorada de balões, flores e luzes. Duarte declara-se a Nazaré e pede-a em casamento. Pede-lhe desculpa pela atitude que teve e por não ter sabido reagir à melhor notícia que ela lhe podia ter dado. Nazaré aceita, muito feliz, casar com Duarte. O momento é de grande paixão.